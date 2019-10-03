國慶日被警察查身份証 姜濤:著咗黑色衫俾人查好正常

雖然係error騷，但擔任嘉賓的MIRROR表現機會都多，兩隊粉絲應該好滿足。(梁碧玲攝)

ERROR昨晚在麥花臣舉行《人到中年 口不擇言 》ERROR道歉招待會 2019，除了他們之外，MIRROR亦有擔任表演嘉賓，演唱會除了歌舞之外，單看演唱會名稱，就知道今次演唱會相當有玩味，亦有提及不少社會議題，亦有拿TVB來幽默一下，令氣氛相當高漲。而姜濤前日國慶日被警察查身份証，成為全港熱搜，他在騷後亦有接受訪問，他表示自己當時第一下有點吃驚。

姜濤表示入行後習慣了戴口罩出街，因為公司建議素顏少啲出街喎。(梁碧玲攝)

「因為我住銅鑼灣，因為要做《全民造星II》排練，出面無論危險定係點啦，都會出去排練，嗰日(1日)純粹去排練，就俾人check咗身份証，但其實過程都冇咩，我第一下係有嚇親，著咗黑色衫俾人查都好正常，冇乜嘢，唔係大家想像，我有咩危險或者咩，其實都有安全咁離開，大家都可以放心，因為我都收到大家好多message，第一時間問我有冇事，不過好多謝大家對我關心，因為可能做artist做慣咗，喺街上面帶口罩，俾人影時候，如果冇化妝就戴上口罩，因為話素顏就少啲出街，我打俾花姐時候，就一時間有啲驚，但呢個唔係重點，重點係個人冇事就得，後尾諗返起，其實嗰樣係點都唔緊要囉。」