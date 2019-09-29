等了半年，ViuTV重量級自製節目《全民造星II》終於在亂世中登場，於明晚（30／9）起，逢周一至周五晚上10點半播出，合共45集，播足9個星期；據知，現時的比賽進程已由最初96位參賽者，淘汰至只剩下40強，包括中途突然加入戰團的MIRROR。日前三位大師兄 ── 姜濤、Ian（陳卓賢）以及Anson Lo（盧瀚霆）收到監製花姐（黃慧君）委派的「秘密任務」，從30位躋身40強的《造星II》新學員當中，各自挑選心目中的奪冠大熱。記者的焦點，當然落在姜濤身上，作為第一屆《造星》的冠軍得主兼現時MIRROR的風頭躉，他的答案必定會成為全港觀眾推測新一屆冠軍得主的重要參考。他介紹這位心水人選時說：「我第一次喺面試見到佢嘅時候，我係嘩咗一聲！」到底哪位參賽者魅力非凡，能夠吸引「姜B」注目，成為他眼中的接班人？ 撰文：游大東 攝影：陳順禎 短片：呂榮棟、詹郭敏、岑卓熹 剪接：呂榮棟

日前三位大師兄 ── 姜濤（右一）、Ian（陳卓賢，右二）以及Anson Lo（盧瀚霆，右三）收到監製花姐（黃慧君）委派的「秘密任務」，從30位躋身40強的《造星II》新學員當中，各自挑選心目中的奪冠大熱，最終他們三人從30位《造星II》的新學員中，選出82號丘凱雄（Hugo，左一）、14號吳啟洋（Phoebus，左二）和64號洪助昇（Aiden，左三）。到底哪一位是姜B眼中的「冠軍接班人」？（陳順禎攝）

Ian惺惺相惜揀泰裔Hugo Anson Lo讚Aiden高大煞食

今次專訪，偉大的花姐要求隸屬男團MIRROR的三位師兄 ── 姜濤、Ian和Anson Lo從《造星II》裏揀出心水奪冠大熱人選，絕對不能說容易；畢竟現時比賽進程經已去到40強，賽事愈見艱辛，30位新學員能夠排除萬難獲得評判賞識留在擂台上，必定有其個人之處，而且彼此實力差距極細，他們仨在工作超級繁忙的情況下，要記清楚所有人的名字、外表還有賣點，再逐一比較，繼而得出最後答案，於受訪時具體告訴記者自己的想法，難度達五星星。

到底他們點樣揀？逐個講！首先出場的是MIRROR隊中的「唱家班」Ian，他的心水大熱門，是今年26歲，有泰國血統的82號參賽者丘凱雄（Hugo）。「初初睇佢哋第一輪表演嘅時候，我就比較留意唱歌多啲嘅，Hugo唱歌真係好好聽，佢一開聲就可以令你覺得，佢表演嘅嗰幾分鐘係會全程咁望住佢。」Ian強調，無論是Hugo的唱歌技巧、聲線以及台風都非常之好，咦，這不就是花姐與歌迷喜歡Ian的原因嗎？果然是相惜。

輪到跳舞最強的「教主」Anson Lo，他尤其看好於賽前已成為頂頭大熱兼傳媒焦點的64號參賽者洪助昇（Aiden）。「我覺得Aiden本身嘅外型其實好吸引，因為佢夠高大，一定好煞食，同埋我好欣賞佢識得自彈自唱，佢嘅『殺手鐧』係自彈自唱一啲抒情嘅慢情歌，我自己就覺得好冧。」查實Aiden只比Anson Lo年輕一歲（後者1995年出世），而且兩位在參賽期間，一早已被歸類為「好靚仔」的類別，經常吸引很多女粉絲找他們合照「集郵」，所以今勻Aiden獲「教主」青睞可謂相當合理。

當知道自己成為「姜濤接班人」的理由後，Phoebus（左）受寵若驚。「因為佢講到（我）好勁，好似勁過佢，係冇可能，真係冇可能，因為我睇佢嘅個人音樂會表演啦，佢而家喺表演上所有嘢都好成熟，所以我覺得要贏佢真係冇可能，但我覺得唔會攞佢嚟比拼，希望嚟緊比賽大家都可以學多啲嘢！」作為一個22歲的小伙子，上述這個答案我收貨，但坦白講，太過客套，太過謙虛了。需知道，在演藝界這個「廝殺戰場」裏，要比拼的不是一瞬間，而是「鬥長命」，今天於舞台上演出的各種技術未必如姜濤般那麼成熟利落，但只要堅持努力，持續進步，誰說得準將來的Phoebus不能超越姜濤？（陳順幀攝）

今年26歲、有泰國血統的丘凱雄（Hugo）感激Ian（陳卓賢）賞識自己。感激Ian選了自己，難掩興奮。「因為Ian喺上屆賽事入面，算是唱歌比較穩定比較好的參賽者，所以得到佢嘅肯定，我真係好開心，而家佢咁欣賞我，又推薦我，我覺得喺呢個比賽上，係一個好高嘅Honour（榮耀）。」Hugo承認現時要刻服的是跳舞，「好弱呀，我呢一環，或者可以話係一個我好唔擅長嘅領域，但透過不斷練習，其實係慢慢知道點樣可以（在舞台上）表現到自己嘅地方，就算舞步未必做到好完美，但都可以展現到自己嘅性格。」其實去年Ian參賽，跳舞也是他的弱項，所以二人互相欣賞彼此，說來也是因為他們很相似。（陳順禎攝）

「教主」Anson Lo貴為第一屆《造星》「舞王」，他認為Aiden外型高大又靚仔，於鏡頭前甚為煞食，對於這位師弟，他說對方進步最大的是舞台上的表情。「Aiden喺第一Round比賽自彈自唱，可能比較緊張，我都明嘅，咁就好似冇乜性格，佢係有Charm嘅，但要笑囉，直到我入組之後，我好似啟發咗佢，（演出時）原來係要電下評判嘅，而家佢就搵到自己左邊嘅側面，佢覺得原來係好睇嘅，佢以前都冇諗過呢樣嘢。」（陳順禎攝）

游大東其他文章：

【全民造星II】星級導師改由陳潔靈擔任 劉美君已錄影片段或全刪

【全民造星II】決賽或對撼無綫頒獎禮 花姐：唔知公司有冇咁諗！

【專訪】憑《我們與惡的距離》首爭金鐘視后 賈靜雯讚劇本出色：睇完就想演

《牛下女高音》獲無綫開綠燈變台慶劇 黃心穎失蹤半年急解凍？

首輪面試對Phoebus印象深刻 姜濤：我係嘩咗一聲！

最「難搞」的可能是姜濤了，始終他是去年《全民造星》的冠軍得主，身上背負不同標籤與代號 ──「妹妹＋學生＋姨媽＋姑姐的至愛小鮮肉」、「嫩版彭于晏」、「超級冠軍」、「香港演藝界未來希望」、「MIRROR焦點」、「ViuTV金蛋」 ── 令他架在頭上的光環閃閃發亮，揚一揚手，已夠矚目，何況被要求挑選接班人，必定會成為粉絲熱切討論的話題吧？！那麼新一屆《造星》裏，他的心水熱門選擇是……「我揀嘅係Phoebus啦，我覺得佢喺我心目中，我記得第一次喺公開面試嘅時候見到佢，我係嘩咗一聲嘅，無論佢揀嘅歌，佢嘅身高（181cm）、外觀呀，同埋綜合喺舞台上表演嘅嗰種Style，都係我鍾意嘅嗰一種。」

記者追問姜濤：你「嘩出聲」是否因為覺得Phoebus比自己更優勝？姜濤點頭並解釋，「雖然今次《造星II》我哋（MIRROR）都有參加，但我唔會成日覺得，我可以教到佢哋（新學員）啲乜嘢，反而我係想喺第二季嘅參賽者入面學到新嘢，我自己嘅心態係咁樣。」坐在另一邊聽到姜濤這樣稱讚自己，14號參賽者吳啟洋（Phoebus）臉上顯得有點難以置信，甚至可以說有點尷尬，想立即說清楚似的，奈何記者點名叫Hugo先說感受，他感激Ian選了自己，難掩興奮。「因為Ian喺上屆賽事入面，算是唱歌比較穩定比較好的參賽者，所以得到佢嘅肯定，我真係好開心，而家佢咁欣賞我，又推薦我，我覺得喺呢個比賽上，係一個好高嘅Honour（榮耀）。」

大概聽到Hugo說出「Honour」這個詞彙，在旁的Phoebus似乎頓時Find a right word去表達自己感受，「就住Hugo咁講，我就有一個好高、高、高嘅Honour！我覺得（姜濤）千祈唔好咁講！」是因為擔心被「姜糖」批評才有如此反應嗎？ 「唔係，因為佢講到（我）好勁，好似勁過佢，係冇可能，真係冇可能，因為我睇佢嘅個人音樂會表演啦，佢而家喺表演上所有嘢都好成熟，所以我覺得要贏佢真係冇可能，但我覺得唔會攞佢嚟比拼，希望嚟緊比賽大家都可以學多啲嘢！」至於Aiden知道自己成為Anson Lo的心水人選後亦相當高興。「舊年我係有睇第一屆《造星》，我覺得於過去一年間，Anson佢喺MIRROR入面嘅成長，係令我幾欣賞，尤其係佢首新歌《Be my girl》（與姜濤合唱），我自己好鍾意，所以有佢賞識我，我係好開心。」

姜濤、Anson Lo（左上）和Ian（右上）以師兄身份回歸《全民造星》後，已見證過有新學員出局，他們都說心情依然激動。Anson Lo：「對上一個回合（錄影），我哋有人出局，我自己都有眼濕濕，因為令我諗起舊年我離開嘅嗰個回合，嗰種唔捨得係你回想之前跟隊友一齊排舞，排咗好多個鐘，其實每個人都有努力過，但點解大家嘅結局唔一樣？」Ian說：「我哋入組冇幾耐，同啲組員嘅感情未算係好深，但就會令我諗番起上年嘅情況，就算唔係自己嗰組俾人淘汰，可能係大組入面，隔籬Team嘅，見到佢哋出局，我都有喊，因為諗到大家都有付出好多努力，但未必每個人都能夠幸運地行到背後，就會覺得有啲可惜。」姜濤不說感受，反而是提醒仍然留在比賽裏的參賽者，不要辜負已出局同伴，要繼續努力博盡，「記得火火老師講過，佢話你走嘅每一條路，都係由過往兄弟嘅屍體舖出嚟，所以要盡一切心血去報答佢哋。」（陳順禎攝）

談到回到《造星II》參賽的最大壓力，Ian（陳卓賢）認為是要應付評判與觀眾的「期望管理」。「我哋上年玩過《造星》啦，啲人已經睇過我哋，新鮮感固然之會減少，二嚟對我哋嘅Standard亦都會提高咗，因為我哋已經唔再係參賽者，對於我哋犯錯，或者有瑕疵嘅容忍程度唔會好似上年咁大，佢哋就會覺得，你都已經出咗道，係藝人，所以會覺得你做得好係應該，萬一有咩差池就會俾人扣分。」（陳順禎攝）

MIRROR突入《造星II》 Hugo承認初期感不公平

坦白講，上述部份似是互笠高帽多於回答提問，太過客套的訪問，老實說，不會好看到哪裏，所以記者嘗試問得再尖銳點。據之前花姐透露，現時《造星II》的比賽進程已淘汰至40強，當中僅30位是第二屆的新學員，而另外10位是中途加入賽事的MIRROR。這令記者想起，2009年無綫主辦的第一屆《超級巨聲》，節目去到中後段，突然讓有份勝出踢館賽的選手空降參賽，跟原有的參賽者一同爭奪「金咪大獎」，結果當年冠軍是來自江西的踢館者王雯，此舉令很多觀眾不滿，想不到相隔10年這個情況再度出現，雖然花姐早在《造星II》拍攝初期已經有讓MIRROR加入的打算，亦曾在接受訪問時公開預告，但對於新學員而言，還是有點難接受。

Hugo就是覺得這個賽制不公平的其中一人。「一開始我唔係好鍾意呢個制度，原因係我覺得你要將上一屆嘅人，擺落嚟同第二屆嘅人一齊比賽，我會覺得無論係資歷同資源上面都係唔對等。」除非出局，比賽繼續，Hugo開始思考為何花姐要有這個構思時，他開始想通了，「花姐唔會無緣無故搞到最後十強都係MIRROR，即係一定唔會咁樣，咁我就諗到底背後嘅用意係乜，後來返去屋企諗，我覺得可能我亦都接受咗（這個理由），可能娛樂圈呢一行就係咁樣，你唔係同一啲同你一樣嘅人比拼，即係好似MIRROR出道，都係同緊一啲唔同嘅人競爭，只不過我哋係早一步喺比賽面對，同埋佢哋亦都唔係抱住一種對抗嘅心態去對待我哋呢理參賽者，佢哋每個人嘅心態都係想令到我哋能力上有提升，將上屆參賽嘅經驗，放落去我哋身上，令到大家可以搵到自己，做得更好。」而事實上，已有兩名MIRROR成員遭踢出局，無緣繼續參加《造星II》，所以Hugo最初的想法嚴格來說並不成立。

轉眼一年，Anson Lo已由《造星》學員變成師兄，今次花姐派他跟MIRROR其他兄弟回到《造星》「戰場」，難免擔心。「大家成日都話我哋係『前輩』，我就唔係咁Agree，始終我哋都只係比佢哋多一年經驗，但大家都好期待我哋去做一個領隊角色，或者覺得可以教到佢哋好多新嘢，但講真過去一年，我哋MIRROR睇嘅嘢都唔係好多，所以就會擔心，會唔會真係教到咁多嘢畀佢哋呢？」（陳順禎攝）

姜濤說，今次以師兄身份參加《造星II》面對的最大壓力，並非擔心自己揹負冠軍之名但有出局風險，而是工作太忙。「最大壓力，唔係話要喺第二季入面表演，反而係因為要兼顧自己本身嘅工作，再同佢哋（新學員）合作去表演，呢個先係最大問題，因為唔想自己嘅工作拖累咗佢哋參賽。」他又不認自己加入《造星II》是要跟這一季的新學員去「爭Attention」，記者反而笑他：「你唔需紅爭，因為所有Attention都落晒去你身上！」姜濤頓時語塞，無法「反擊」，只有大笑。（陳順禎攝）

Aiden舞技大躍進 Phoebus從觀察中學習

Phoebus與Aiden則坦言知道身為師兄的MIRROR要加入比賽，與自己同台較勁的時候，沒有想過這樣的制度是否公平，反而多謝花姐有此安排。Aiden說，參賽的目標非為攞獎，而是從其他參賽者身上學習，一起成長，「我覺得多了12位師兄（MIRROR）出現，會令我們更加能夠吸收舞台經驗，台上的表演元素會更加豐富，因為我嘅心態係究竟可以喺佢哋身上學到乜嘢，多過呢個制度公唔公平。」Aiden認為自己從MIRROR身上學到最多的就是跳舞，尤其要感激Anson Lo，「佢跳舞真係好犀利，佢能夠將一個完全唔識跳舞嘅人，變到而家叫做『郁得到下』，同埋我而家夠膽喺評判或者鏡頭面前跳舞，亦都可以好自信咁呈現唔同嘅我，所以我係好多謝 Anson Lo。」Aiden又說，為了應付《造星II》每一輪淘汰賽，事前有兩個星期準備，他所屬的那一組，每天就需要在排舞室練習10至12小時舞步，由白天跳到入黑，翌日繼續，每輪至少排練過百小時，認真博到盡。

貴為「姜濤眼中的熱門」，才22歲的Phoebus直言，參賽已經有幾個月，覺得自己在舞台演繹及歌唱兩大方面都有很多進步空間，所以他歡迎MIRROR突入《造星II》。「其實佢哋唔使畀意見我，只要喺旁邊睇佢哋演出，都已經會有好多諗法，你剛才問我，佢哋中途參賽呢件事公唔公平，我覺得冇話公唔公平，因為佢哋入咗嚟之後係啟發咗我哋好多，可能我哋睇番同輩表演，都唔會有佢哋咁熟，始終佢哋已經表演咗一年，你會見到佢哋踩上台，嗰種自如嘅走位，（舞步）運用嘅空間，我們仍然比較弱，所以每次睇佢哋演出，都會知道可以點樣做，令我哋表演進步咗好多。」