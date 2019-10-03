【出走澳洲】預告片暗藏故事　洪永城親述：因為條泳褲嬲咗黃翠如

由洪永城、黃翠如主持的無綫旅遊節目《出走澳洲》將於10月7日（周一）首播。不過今次節目，卻沒有用以往充滿歡樂感的預告，而用了充滿《重慶森林》色彩的

風格拍攝。悠揚浪漫的背景音樂下，只留下洪永城與一條浸泡在浴盆中的泳褲，熒幕上只是短短的打出兩句字句：「十年前的那條泳褲，你還記得嗎？」不禁讓人好奇，到底這一集泳褲的背後有甚麼刻骨動人的故事。

有網友讚，這條洪永城的預告片拍得好有《重慶森林》色彩。（影片截圖 / TVB）

洪永城（Tony）接受《香港01》訪問時說：「哈，嗰條泳褲嘅故仔其實就係，十年前我哋喺澳洲拍嘢，嗰時呢，我又唔知係咪唔見咗條泳褲，定冇帶過去，冇泳褲着，又因為工作人員淨係買嘢畀佢又唔買畀我，又買泳衣又買衫咁，我就嬲咗，嬲佢（黃翠如）就梗係因為妒忌佢。佢見我嬲，咪自己撳荷包買咗啲9.99澳紙嘅泳褲畀我囉。我諗條泳褲係象徵住一個回憶，無論好定壞都係一個好好嘅回憶，即係好似《Inside Out》（中釋：玩轉腦朋友）咁，個波無論係藍色定黃紅，個核心都係存在嘅，所以就用咗呢條泳褲代表以前同而家個分別。」

「十年前的泳褲」原來有故仔。（影片截圖 / TVB）

據知此次節目內客，他們會重遊舊地，踏足10年前拍攝《活得很滋味》的地方。他說：「今次主題係『有一種關係係洪永城同黃翠如』，中途會分享我哋嘅故事，高高低低、好笑唔好笑嘅轉變，希望觀眾見證住我哋嘅旅遊經歷，點樣Keep住我哋嘅好奇心同成熟，結婚再成為電視劇男女主角，就好似同觀眾一齊回顧佢哋成長。」最後，他也補充了那條泳褲的去向：「其實邊有嬲吖，講到尾都係妒忌，扮吓嬲咁解，而故事最後條泳褲就梗係唔見咗，唔知去咗邊，話晒都已經係10年前。」

洪永城同黃翠如又再合作拍旅遊節目，令人十分期待。（IG@guruhung）