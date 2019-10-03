【多圖】王卓淇IG粉絲急升3萬　原來係由呢位名師操刀

2014年香港小姐亞軍王卓淇（Erin），自《十二傳說》一幕兩分鐘的含淚獨白戲中演技大爆發後，演技受到大眾的肯定，隨之而來，還有Instagram上追蹤人數的上升。Erin接受《香港01》訪問也表示，《十二傳說》之後她的IG追蹤人數從11萬人上升至14萬，接近多了3萬人：「好開心吖，多咗人識我！」



【十二傳說】王卓淇含淚演技大獲好評 沉寂五年終有機會上位

王卓淇（Erin）在IG中問網民：「你做緊咩呀？今日去左邊呀？有冇掛住我呀？」好Girlfriend-able吖。（IG@erin_kay）

同時間，她的IG照片在這一月內也稍稍起了變化，不少網友都表示：「王卓淇個IG多咗好多福利」對此，她就解釋：「哈哈哈哈，係咩？我本身就鍾意影靚相，因為單身狗無聊，而且最近代理了服裝品牌和膠原蛋白產品，Post多啲相都對工作有幫助吖。」更謂會堅持下去，與粉絲分享更多靚相：「我都鍾意同Fans交流㗎，經常都會覆佢哋留言。哈哈哈，大家鍾意嘅話我肯定會Post多啲！」

不少得，當然是8月份這張水着照。（IG@erin_kay）

她也表示，近來的靚相全是由媽媽代勞拍攝：「佢影相好叻㗎，係我專屬嘅攝影師。」記者笑說相片是「媽媽招女婿廣告」時，她就回答說：「好吖，歡迎歡迎！不過非誠勿擾，哈哈哈。」喜歡甚麼類型的男性？「要係有風度的紳士，呢樣好緊要、仲要識得體諒女生、有內涵，書卷氣定運動型都得。嗜好方面都冇所謂，相同愛好就一齊分享。唔同就可以教對方。」

王卓淇表示最近代言了美容產品，所以要落力啲Post相。（IG@erin_kay）

IG放甜會不會受到某些網民騷擾？王卓淇回答：「我成日以為會收到三級嘅相，但係從來都冇，就只係有一個人不停私信咸濕嘢文字畀我，不過我都冇理佢，咪由佢寫囉，哈哈。如果留言太過份我就會刪咗佢，因為要尊重女性。」

多圖，慎「甜」勿入：