【解決師】唐詩詠片場不與王浩信聊天　原因竟然係：我哋都唔熟

唐詩詠（Natalie）周四（3日）出席無綫台慶劇《解決師》記者會，談到自己在劇中飾演一位有社團背景的老師，及後遇上在劇中有複雜背景的王浩信。《解決師》也是二人繼《不懂撒嬌的女人》後第二度合作，但詩詠就說這兩次的愛情線感覺截然不同：「隔咗幾年再同浩信合作，今次有好多大事發生。因為劇情開始嘅時候我哋都好憎大家，所以我就同佢講：『我哋唔好（同對方）講嘢！』一開始去到現場就冇同佢傾計，完全冇理佢。」然後王浩信問：「真係唔傾計？」唐詩詠笑答：「係囉，我哋都唔熟！」詩詠就覺得這個入戲方法挺有趣。

無綫台慶劇《解決師》將在十月十四日（星期一）晚上九時半首播。（葉志明攝）

《解決師》的製作可謂落足本錢，除了取用阿萊艾美拉攝影機拍攝，又遠赴澳洲墨爾本取景，詩詠就說自己在外國的戲份較為輕鬆：「我真係好開心，去咁多日三日拍一兩場，每一個景都拍少少，比佢哋輕鬆好多。」最難忘的就是趁空餘時間去了不少地方遊覽：「同Kelly（張曦雯）去咗睇企鵝！」

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《解決師》的題材為警匪、懸疑、犯罪電視劇，問到會否有很多打鬥場面，詩詠笑說：「我全部都係俾人救，所以又係相對地好輕鬆；浩信就好辛苦，每一次都要嚟救我，所以今次拍得好開心。」問到會否期望在年末的頒獎禮有所斬獲，詩詠就回應道：「冇咁樣諗，反而希望觀眾會睇下。其實自己拍電視劇嘅目的係：細個成日都睇電視，因為我覺得佢好娛樂到我，而家大個咗拍戲都想娛樂大家，希望大家喺好崩緊嘅情況下，可以輕鬆一個鐘。」