黃翠如唐詩詠孖住遊紐約　洪永城一句亂入被窒︰唔識嘢

近日藝人黃翠如就同好姊妹唐詩詠（Natalie）孖住飛到美國紐約出席時裝品牌活動，二人一向friend底，不但著「姊妹裝」型爆現身，工作完畢她們都即刻變返遊客遊紐約，Natalie仲話見到翠如都感覺到好幸福𠻹！

二人穿上同是大地色系的服裝，又match又型！（Instagram@wongtsuiyu）

呢兩日Natalie和翠如都頻頻在IG曬靚相，她們好有默契地著住同一色系的穿搭出席活動睇時裝騷。二人除了睇騷都有一齊去觀光，翠如早兩日上載照片到IG，見她身後有美麗的城市景色，她就指明是「到此一遊的遊客照」，不過此時身為翠如的好朋友﹑Natalie的前男友洪永城（Tony）卻留言亂入，表示︰「將New York變到好似日本一樣，你哋影相真係叻。」究竟是讚還是彈她們的影相技術呢？就要問返佢本人喇，不過翠如就留言回︰「唔識嘢。」妙問妙答，非常搞笑。

Tony就係喺呢張相下面留言笑翠如同Natalie嘅攝影技術。（Instagram@wongtsuiyu）

而Natalie於周四（12日）就貼了幾張在紐約市著名景點帝國大廈影的靚相，無數電影的浪漫畫面也在此取景，令這裏成為女生們夢寐以求的景點，Natalie也不例外，她說︰「細個睇《緣份的天空》，電影嘅魔力令我相信係帝國大廈會遇上真愛，所以同自己講一定要去睇。今次真愛未遇到，但見到呢個人都好開心，感覺都好幸福，只係唔知點解，叫佢幫我影相，張張影到好似坐監咁。」雖然有好姊妹在身邊都好幸福，但唔知Natalie係咪都有所暗示呢？她的這番話就引來大量粉絲留言指︰「其實那個人一直在身邊。」究竟是指翠如還是另有其人呢？就要問返粉絲們喇！

點擊下圖睇吓更多佢哋嘅靚相︰