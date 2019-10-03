EXO Chen新專輯談「愛」很難　世勳投訴做唔成MV男主角勁委屈

韓國男團EXO早前剛完成台灣演唱會後，又馬不停蹄開展新工作。除了伯賢和Kai開展限定組合「SuperM」活動外，當中主唱Chen於本月1日推出第二張個人迷你專輯《Dear My Dear》，而記者會則請來隊友世勳擔任主持，意外製造不少笑彈。

Chen日前帶着新歌《Shall We?》回歸，世勳更首次下海為他擔任Showcase主持。除了獻唱新歌外，Chen更分別了新歌《Dear my dear》拍攝MV的趣事。世勳大爆他曾主動向Chen自薦要擔任MV男主角，更表示已講到不收任何酬，Chen卻邀請了別人擔任他的MV主角，表現出委屈的一面。弟弟公開申冤，身為哥哥的Chen當然要圓場，於是她講到：「因為世勳太完美，所以要留着用，有更重要的事時就會派上用場！」盡展二人的兄弟情。

作為Solo歌手的EXO Chen，希望能通過歌曲向粉絲傳達自己的想法。

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Chen的新專輯有別於上張離別的主題，相反這次以愛為主。他希望通過歌曲，讓大家感受愛情中的溫馨、思念和安慰等。Chen坦言準備過程中發現「愛」一字其實非常深奧，對於今年27歲的他仍然難以有答案。至於被問到如何分別EXO主唱和Solo歌手Chen時，他就明確的回答在EXO中着重展示組合華麗的一面，而Solo則着重如何通過歌曲傳達個人的想法。

世勳為Chen擔任主持，大爆對方不找自己當MV男主角。