SHINee、EXO、NCT聯手組最強男團？　SM娛樂：8日公布消息

昨天韓國傳媒報道SM娛樂將組最強男團，由SHINee、EXO和NCT部分成員組成的消息後，在亞洲的K-Pop粉絲間掀起了熱話，大家都表示非常期待！而SM娛樂官方就未有否認，只回應將於本月8日發表官方消息。

根據韓國傳媒的報道講到，SM娛樂將於下半年推出新男團。而新男團的成員則將由於SHINee泰民、EXO伯賢、Kai、NCT Lucas黃旭熙、泰容、Mark和Ten 7人組成，位位都是各隊中的高人氣成員，單看陣容已是《復仇者聯盟》的級數！報道更講到新團並不是一次性的企劃組合，各人在原組合優先活動的情況下，二次出道後仍會有追加的活動行程。

韓媒昨天報道有關SM娛樂將推出最強男團的消息。（FB/@smtown）

按圖睇最強男團預選成員：

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最強男團的消息迅速在粉絲間傳出，大部份人都反應支持計劃。而SM娛樂方面昨天就回應報道表示：「將於8月8日正式發表官方消息。」相信最強男團出道的傳聞都有九成確定。上月曾有粉絲目擊成員們現身公司，估計各人正進行特別合作，因此已不是首次傳出最強男團的消息，相信粉絲都非常期待8日SM娛樂的正式公布。

SM娛樂家族成員間關係親密，不少粉絲都期待跨團的特別合作。（FB/@smtown）