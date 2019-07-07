【SBS香港演唱會】EXO壓軸氣勢不減　AB6IX朴佑鎮腳傷堅持演出

《SBS SUPER CONCERT IN HONG KONG》昨天（6日）在香港舉行，邀請了EXO、少女時代太妍、SEVENTEEN、WINNER、MAMAMOO和AB6IX 6組歌手出席，吸引大量粉絲手持各隊的應援手燈入場支持，現場氣氛非常熱鬧。演唱會正式開始前，《Running Man》Haha及李光洙更突然現身大熒幕，驚喜與香港K-Pop粉絲打招呼。

被稱為2019最強怪物新人的AB6IX率先登場，以《HOLLYWOOD》、《BREATHE》和《SHINING STARS》三首歌掀開序幕。雖然這次AB6IX首次來港，但成員有着Wanna One及MXM的出道的經驗，在香港也有着非常高的人氣。當中成員朴佑鎮因腳傷未能參與群舞，要坐在舞台一旁表演。由於這是組合與香港粉絲的首次見面，感到非常可惜的朴佑鎮因傷向粉絲道歉。而李大輝則講到：「第一次用這個名字來香港，真的非常想念大家。」前Wanna One隊友邕聖祐、朴志訓和賴冠霖更驚喜拍片，向AB6IX傳遞「學貓叫」的任務。

AB6IX朴佑鎮負傷堅持來港，獲粉絲大讚。（網上圖片）

美聲女團MAMAMOO其後緊接登場，帶來《Starry Night》和《GOGOBEBE》等大熱歌曲外，更準備了《Egotistic》的特別版編舞。4位成員昨天以紅啡色打歌服現身，打扮型格又不失性感，可是輝人疑似因上衣下滑，表演期間不斷要拉高衣服。非常識做的頌樂和華莎就用中文自我介紹，華莎說「你好」的廣東話發音亦非常標準。她們講到每次來港都非常多謝香港粉絲的支持，昨天亦非常高興能夠與多組歌手一同演出。MAMAMOO雖然是女團，但從現場可見大部份都是女粉絲，完全是男女通殺！

MAMAMOO昨天帶來3首歌曲，大曬高水準唱功！（網上圖片）

而WINNER出場時，就像把演唱會帶到其中一高潮一樣，當中以宋旻浩真空上陣最吸睛！組合昨晚一共帶來4首大熱歌曲，包括《AH YEAH》、《EVERYDAY》、《MILLIONS》和《REALLY REALLY》，4位成員也非常識做，走遍舞台每個角落與粉絲互動，李昇勳更走落樓梯，與粉絲超近距離接觸。姜昇潤表示他們也曾同一場地開單獨演唱會，因此有着非常多的回憶，希望藉着歌曲帶大家回去那一天，以中文及英文多謝香港粉絲多年的支持。

WINNER出場時，現場氣氛高漲！（網上圖片）

一輪熱鬧過後，少女時代太妍的登場立即把演唱會氣氛轉換成音樂會。她一口氣唱出《Four Seasons》、《I》和《Blue》三首歌，用震撼的唱功淨化觀眾的耳朵。可是現場音響似乎出現狀況，音樂的伴唱聲相當大外，太妍也不停調較耳機。雖然太妍隻身來港，可是仍吸引大量粉絲入場，有粉絲更準備了「TAEYEON」的大型燈版。太妍也講到：「上年也有來開演唱會，能夠在這裡再見到大家十分開心，下次也一定要再與大家見面！」太妍更呃粉絲只唱兩首歌，果然非常鬼馬。

太妍一人來港，仍吸引大量粉絲入場支持。（網上圖片）

而大型男團SEVENTEEN近一年來，已第4度襲港，加上主唱勝寛因傷未有出發但熱度完全不減，昨晚仍吸引大量粉絲到場支持。SEVENTEEN 12子昨天帶來《Our dawn is hotter than day》、《CLAP》和《VERY NICE》等5首歌曲，其中《HOME》的後半段及《OH MY》更是以中文版演出，可見組合的用心。當中中國成員Jun昨晚有份做主持，他就講到：「能夠擔任主持非常幸福，不過13人在台上表演才是最幸福。」除了表演外，SEVENTEEN也出盡秘技派福利，唱情歌撒嬌在行不在話下，Dino更突然跳起《Havanna》性感舞，炒熱氣氛。

SEVENTEEN是次以12人陣容來港。（網上圖片）

而大勢男團EXO當然壓軸出場，雖然是次只有6位成員來港，但一樣無影響組合的人氣。除了《TEMPO》和《LOVE SHOT》兩首勁歌外，EXO昨晚特別帶來《SMILE ON MY FACE》及《24/7》兩首慢歌曬唱功。多次到訪香港的EXO，全晚主要以中文與現場粉絲溝通，可是唯獨世勳要講感想之際，突然忘記了提前準備的中文，被其他成員取笑。他講到：「我原來準備了的，但突然忘記了，我現在也非常堂皇…」場面搞笑。EXO表演時出現過早播歌的失誤，但幸好未有影響成員的心情，他們也非常落力向現場粉絲撒嬌派心心。

EXO Kai向粉絲大擺心心。（網上圖片）