回應梁靜茹離婚消息遭狂鬧　范瑋琪貼合照強調姐妹情不變

現年43歲的台灣歌手范瑋琪（范范），早前向外界洩漏好姐妹梁靜茹離婚消息，透過紀理人向媒體表示：「有聽說過」，正正因為該言論令她被廣大網友狂鬧是大嘴巴。事後外傳因此得罪梁靜茹，對方疑取消關注她的社交網站，之後梁靜茹宣布離婚，不久就在微博上貼與范范的合照力證姐妹情不變，此舉亦表明了取消關注的傳聞是假的。

而相隔了半個多月之後，范范就在社交網站Facebook上貼與梁靜茹抱抱的合照，用行動向外界說明強調二人姐妹情不變，永遠永遠都是好姐妹。此舉又令她們成為熱門的討論對象。

梁靜茹在上月8日公開承認離婚。（視覺中國）

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因為一句「有聽說過」使范范遭受許多責罵，事後梁靜茹親自宣布離婚並且在微博上貼與范范的合照寫道：「一直很相愛」，此舉被外界聯想著是幫好姐妹滅火，但最終都是無補於事。網友仍然繼續湧入范范的社交網站瘋狂責罵她，而她亦面臨著忍無可忍的時候，最終親自一一回覆網友的批評說道：「我到底錯了甚麼」﹑「我從未踐踏任何人」等，字裡行間表現得好無奈。

范范一一回覆網友批評。（fanfan@instagram）

當該事件慢慢消退回復平靜之後，近日范范就親自在Facebook上貼了一張與梁靜茹的合照。照片中梁靜茹閉著雙眼微笑地擁著范范抱在懷中，整個畫面十分有愛明顯地展示姐妹情不變，范范留言說道：「永遠永遠永遠」強調永遠都是好姐妹。不少粉絲見到都為她們點讚，更在Facebook留言表示祝她們友誼長存：「沒有芥蒂的友情才能長久」﹑「長長久久不變的友誼」…相信事件應該告一段落。