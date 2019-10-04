【女兒們的戀愛2】向佐發脾氣嚇親郭碧婷　女方情緒失控爆喊

現年35歲的向佐在今年3月向台灣女星郭碧婷求婚，近來二人更以情侶檔的姿態參加內地綜藝節目《女兒們的戀愛》第二季。沒想到在最新一期播出的節目中，二人繼在上集完成人生大事之後就馬不停蹄去度蜜月旅行，剛到步的第一日二人就發生矛盾引起冷戰，使郭碧婷有感委屈而在鏡頭前哭起來，搞到不少網友替女方感到可憐，怪責向佐的冷處理方式太可怕，絕對會令女孩子傷心的。

向佐今年3月向郭碧婷求婚。（向太微博圖片）

二人繼在節目中結婚成為夫妻之後，就齊齊開開心心地遠赴意大利蜜月旅行。一開始的任務就是向佐要開車到下榻的民宿，過程中郭碧婷用導航為向佐指引道路，沒想到最終開錯了到達一處死路，此時他已經不發一語，臉上顯得非常不開心。之後他就開車愈開愈快，使坐在副座的郭碧婷甚是害怕，更當場哭起來添，向佐見狀只是輕輕說了一句：「不好意思，我沒有特意這樣。」沒有作出更多的安撫。

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郭碧婷有感受委屈而哭。（節目截圖）

當二人到達民宿要步行上前的時候，郭碧婷一直在後面叫著向佐，但他一直沒有回應只向前走。其實這個時候郭碧婷知道向佐情緒出了問題而不發一語，當到達民宿之後，她就主動打破這個僵局，上前詢問向佐：「要喝水嗎？」男方則沒有回應，此時更令郭碧婷情緒面臨崩潰，自己走上去房間的角落冷靜一回，之後到客廳的梳化中靜坐時默默掉眼淚，事後她表示自己是不想哭的：「這情緒很難壓不是我故意這樣哭，但壓不下真的太累了。」這一幕看到在場外的郭爸爸亦十分心痛，更表示可能兩個人都累了。

郭碧婷獨自冷靜。（節目截圖）

男女方冷戰。（節目截圖）

事後向佐解釋道自己情緒沒有控制好，全因太過疲累導致的：「因為結婚還有蜜月旅行的安排，因為真的很疲倦，其實情緒沒有控制得很好。開車也比較急躁。因為那天有很多事情發生，就是我婚禮當天我沒跟碧婷講，但是那是我安排不周到，我可能對自己很不滿。開車或者民宿的道路上，我其實並沒有想發大脾氣或者才鬧這個情緒，但是我當時真的控制不了。」之後二人在吃晚餐的時候就對事情進行討論，二人將不滿對方的事﹑希望對方能做甚麼等一一說開，好快地二人達成共識亦馬上和好如初了。

向佐承認因為太過疲倦而情緒失控。（節目截圖）

但不少網友對於向佐的冷處理方式非常不滿，認為剛結婚就因小事而冷戰這回事非常可怕。身為男人用沉默的方式去面對另一伴，絕對會令女人更傷心的非常心痛郭碧婷，大家在微博紛紛留言：「不懂女孩子的小心思」﹑「心疼她」﹑「最怕的就是這種冷暴力了」…...認為男方的做法好傷人。