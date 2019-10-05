吳亦凡減肥成功顏值重回巔峰　曬自拍照力證「天神」地位不變

現年28歲的吳亦凡一出道憑著高挑身材與高顏值外表，使他在民間有「天神」的稱號。不過近半年多以來他整個人似乎發福不少，無論臉孔還是身材都腫脹了一圈，因而被廣大網友嘲笑似足「大媽」，而「天神」的美譽亦離他漸行漸遠了。

吳亦凡之前的確肥了不少。（節目畫面）

未知是否有感瘋狂被網友批評，吳亦凡亦下定決心減肥，果然極快速地有成效。就在上月中的時候他接連在微博上貼兩張照片，將原本擁有的瓜子小臉與Fit爆的好身材回到原來水準，顏值再次重回巔峰。但未幾只是過了短短半個多月，近日有網友就在微博曬出與他的最新合照，被發現整個人又反彈腫脹不少，隨即被質疑根本就沒有瘦過？引來大家議論紛紛。

最近與網友合照，凸出大大肚子被質疑冇瘦過呀！（圈內扒爺微博圖片）

因為一張凸出大大肚子的合照令吳亦凡被質疑又變肥，昨（4日）他就在微博一連上貼三張度假照疑似反擊網友的質疑，皆因此輯照片他整個人狀態極好再次重現男神的光芒。目前在羅馬度假的他，身穿白色襯衫外配黑色外套非常有型，梳著中分長的旁分頭在大陽底下玩自拍，整張臉孔極細緻V臉重現大家眼前，而且肌膚光滑根本就找不到任何一點瑕疵，再展現出超長睫毛配上憂鬱的眼神，令不少粉絲看到如癡如醉，不停大讚好靚仔，大家在微博紛紛留言說道：「睫毛精」﹑「太好看了」…更直言他果真擔當得起「天神」的稱號。

吳亦凡新照片，整個人狀態非常好啊！（吳亦凡微博圖片）