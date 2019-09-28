【金宵大廈】曾被稱花瓶感失落　高海寧：好似付出幾多努力都冇用

無綫穿越奇幻電視劇《金宵大廈》正在熱播，第四個單元《鴉烏》由高海寧飾演虎媽周小惠、陳嘉輝飾演父親陳忠廣，童星鄭耀軒飾演陳恩東（東東），劇情說到鴉烏拐帶走了小惠的兒子東東，更抹走了東東的存在證據，令周邊所有人對東東的記憶都消失了，不留任何痕跡，讓身為人母的高海寧擔心不已，而她傷心欲絕感人的演繹獲觀眾激讚。

在《金宵大廈》飾演人母的高海寧，自言因為平日就很喜歡小朋友、很容易和小朋友打成一片，所以飾演媽媽不太有難度。（劇集截圖）

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高海寧在IG上寫道：「生活中的我不是一個愛哭的人，所以一直很怕拍哭戲。」對此，她接受《香港01》訪問時就講到自己是個偏樂觀的人：「有啲女仔可以一埋位就喊得好勁，我自己無論戲內戲外都唔係一個易喊嘅人，真係要觸到心裡面個點先會喊。」談到拍喊戲，與其說是怕，倒不如說壓力大：「因為怕喊唔出，但唔知點解好多戲都要我喊。」直到七年前有一個監製跟她說：「演繹傷心不一定要落淚，流出眼淚也不一定就能感動別人，只有真情流露才能震撼人心。」這令她領悟到：「夾硬擠啲眼淚出嚟唔會令人感動，最緊要係當刻入咗個角色！」這句話令她不再排斥哭戲：「同自己講喊唔出唔緊要，唔一定要喊，就唔會咁大壓力。」

高海寧認為做演員，終究還是要靠自己：「演員呢個職業無人幫到你，就算導演點樣講，你做唔到就係做唔到，所以演員係要靠自己！」（Instagram／@sammkoling）

高海寧又憶起佘詩曼跟她說過：「演戲唔係ABCD跟住做就啱，係要由心出嚟，內心有感受，塊面同對眼就會表現到出嚟。」高海寧很感謝這些好的前輩一直從旁指導：「而家做戲都希望自己由心出發。」她又認為演員最不該做的就是演，唯有真心感受才能真實表達，所以在失去兒子的那個瞬間：「唔係話失去個仔就一定要喊，我係真心覺得好傷心，觀眾先會有共鳴。」近年就有不少觀眾感受到她的真情流露：「觀眾話Feel到嗰種痛，我就覺得自己慢慢實踐到。」

高海寧認為即使自己在《金宵大廈》只演出一個單元的兩集，都獲得觀眾好的迴響，自己感到十分高興。（Instagram／@sammkoling）

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高海寧選香港小姐出身，總是予人「花瓶」的印象，本人也聽過不少說自己靠樣子和身材上位的冷言冷語，問到有否為此不開心過，她說：「一定有！初入行嘅時候大家太Focus喺樣同身材，而唔係工作表現，演技遲遲都未得到大家認可，當時都覺得幾失落，好似無論付出幾多努力都冇用。」但她相信時間會令大眾看到高海寧更好的一面：「（花瓶稱號）唔到我自己講，我同你講：我唔係花瓶係冇用，唯有用自己嘅努力、行動去證明畀大家睇，我唔淨係得樣同身材。」她又高興近來開始有觀眾留意到她的努力：「一直以來我都好努力去演好每個角色，得到觀眾認可令我好滿足。」