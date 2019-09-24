【金宵大廈・劇透】東東再度失蹤　高海寧意外進入異度空間

TVB劇集《金宵大廈》正在熱播，每個單元故事都充滿懸疑奇幻情節，吸引觀眾追看。劇集第四個單元「鴉烏」就圍繞着高海寧、陳嘉輝、鄭耀軒一家展開。

第四個單元故事「鴉烏」圍繞着高海寧、陳嘉輝、鄭耀軒一家展開。（劇照）

上回劇情講到金宵大廈住客學生哥東東（鄭耀軒飾），即係成日寸阿蕭那位小朋水失蹤，其母周小惠（高海寧飾）大發雷霆，後來發現原來東東躲藏在林老師（劉江飾）的書店，期間發現一本殘舊書籍，好奇之際，林老師突然出現。夜裡，書店離奇傳出巨響……東東父親陳忠廣與妻子關係惡劣，但為了東東的名校面試，暫放下芥蒂。

高海寧飾演東東（鄭耀軒飾）的媽媽。（劇照）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

最新一集講到忠廣在名校面試時失儀，東東亦表現失準，夫妻為此大吵一頓。小惠回家見忠廣買醉，東東再度失蹤。兩公婆遍尋東東的下落，竟發現除了Alex之外，金宵大廈的眾人都忘記了東東，連東東存在的證據亦消失！眾人翻查閉路電視後，發現東東獨自在地牢玩乒乓球期間，被一身影捉拿後消失。忠廣與小惠在地牢模仿東東打乒乓球，企圖引出身影，卻進入了異度空間，更帶夫妻回到名校面試之日……Alex感慨東東的經歷，阿蕭帶同黑貓靚寶安慰，還向她深情表白。