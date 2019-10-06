【金鐘獎2019】賈靜雯大熱封視后　評審激讚：無一場戲不精湛！

第五十四屆金鐘獎五日頒獎，本屆典禮出現兩大亮點，一個是入行超過六十六年的綜藝教母張小燕獲得終身成就獎，她九十四歲母親首度上台合體，另外一個是夯劇「我們與惡的距離」席捲六項大獎，女主角賈靜雯睽違台劇十五年後首度封后，和硬底子演員龍劭華成本屆新科帝后。

入圍十四項金鐘獎的「我們與惡的距離」昨晚一口氣抱回「戲劇節目女主角」「戲劇節目男配角」、「戲劇節目編劇」、「戲劇節目女配角」、「戲劇節目導演」及「戲劇節目」六項重要大獎，堪稱戲劇類大贏家。

按圖回顧《我們與惡的距離》的精彩劇照 :

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賈靜雯十六歲出道，從影三十年，超過十五年沒在台灣拍電視劇，接拍「與惡」就獲獎，她在「我們與惡的距離」中演新聞工作者，在工作上果斷犀利，但其實痛失兒子內心傷痕累累，精湛演技牽動觀眾情緒，評審肯定她「每一個表情都充滿戲劇渲染力，表現從強悍到柔情，層次分明有爆發力，無一場戲不是精湛的演出。」她謝謝評審看見她的努力，稱母親一路教她的就是勇於面對，也謝謝女兒稱他們是她凍齡的保養品。

第54屆電視金鐘獎戲劇節目女主角獎由賈靜雯以我們與惡的距離獲得。( 聯合新聞網授權使用 )

▼▼賈靜雯十六歲出道，從影三十年有凍齡美女之稱，按圖看看她的美照▼▼

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六十六歲的龍劭華以大愛台「菜頭梗的滋味」奪視帝，打敗強敵吳慷仁與溫昇豪，他過去五次和金鐘戲王擦身而過，也曾二度砲轟金鐘評審「吃大便」，昨他上台特別強調自己幹了四十年，自嘲到幾年前還不成熟為了這個獎得罪人。溫昇豪和曾沛慈昨分別以「與惡」拿下男、女配角獎。同樣入圍十四項的單元劇「你的孩子不是你的孩子」則是迷你劇大贏家，囊括剪接和美術設計、迷你劇女主角、導演和電視電影等五項大獎，也是近期難得一見的特殊台劇題材。

綜藝方面張小燕的「小燕家族」在這屆金鐘大獲全勝，張小燕拿下終身成就獎感動全場，黃子佼和卜學亮勇奪綜藝主持人最大獎，而黃子佼還另外打敗吳宗憲、胡瓜及浩角翔起等勁敵，擒益智及實境節目主持人獎，成為這一夜最忙碌的人。張小燕得獎實至名歸，難得的是，從不上她節目，不陪她出席公開場合的張媽媽，以九十四歲高齡，在場上跟她一起感受終身成就獎的殊榮，感動在場及電視機前所有人。黃子佼除了擔任主持人，入圍三項包括綜藝節目主持人、益智節目主持人及節目全部拿下，等於全壘打，讓來勢洶洶的胡瓜敗興而歸，入圍五項的吳宗憲全面落空。

小燕家族在張小燕帶領下一直以來都在傳遞正面能量，她雖然在舞台上唱「再見歌」，但言談中流露出「不做節目，我的生活很寂寞」，拿到終身成就獎不代表退休日子的開始，在她的字典中，沒有退休兩個字，而兩個徒弟都很爭氣，除了拿獎，也繼續在演藝圈傳遞溫良善念，這一夜，金鐘獎因小燕家族有了不同氛圍。

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