離婚後極速換畫網民指濫交　Miley Cyrus：大家只信網上看到的事

美國歌手Miley Cyrus於8月宣布跟「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）細佬里安咸士禾夫（Liam Hemsworth）離婚後，搭上Brody Jenner前妻Kaitlynn Carter。兩人去到意大利度假時情不自禁地接吻，更曾拖首高調出席公開活動，不過早前就被爆出兩人已經火速分手結束個多月戀情。而昨日再有傳媒爆出Miley Cyrus跟澳洲歌手Cody Simpson拍拖外出期間親吻的相片，消息一出後似乎網民都不太接受，更留言鬧爆Miley Cyrus濫交！

對象密密轉網民跟唔切：不尊重前夫！

其實早於Miley Cyrus離婚前，她曾經在接受訪問時承認自己時泛性戀者（Pansexual），亦跟女性拍過拖，但對於離婚後迅速搭上Kaitlynn Carter，然後又極速分手，到現在又跟年紀比自己細5年的Cody Simpson高調曬恩愛，網民都紛紛表示「跟唔切」，更認為Miley Cyrus這麼濫交的行為，毫不尊重前夫Liam Hemsworth。而Miley Cyrus依然我行我素，公開在Instagram指Cody Simpson擁有自己最愛的三個條件，包括22歲夠嫩口、啱晒自己口味的澳洲籍和腹肌。這樣令網民更加不滿，更湧到Cody Simpson的Instagram留言再Tag Miley Cyrus表示：「乜你啲Taste差咗咁多！」

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Miley撰長文反擊：大家只「相信」網上看到的東西！

對於網民和粉絲的留言，Miley Cyrus就親自打長文反擊，她指責大眾對男女愛情關係的不公平，並表示不明白為何男人在戀愛方面就有理所當然的花心權利，但當女人談多場戀愛就會被鬧濫交：「我知道大家花很多時間留意我過去的戀情，我想大家會這樣是因為很多人都看着我成長。我現在成長了，我正像個成年人一樣下決定，大家都只『相信』在網上看到的東西。」她續指約會對自己來說是很新鮮的事，而自己過往的戀情都很堅定，加上我通常都沒有太多時間去放鬆拍拖，因為自己都是忙着工作：「要我相信一個人是非常困難的事，不要可憐我，我過着美好的生活，我不會因為我的私隱來交換任何東西，請大家不要令我感到難堪！」

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另外，22歲的Cody Simpson是一位澳洲歌手，亦是樂隊Tide的成員，更是游泳好手。他自細就接受游泳訓練，更在2009年昆士蘭的游泳比賽中奪得兩面金牌。雖然年紀輕輕，Simpson跟Miley Cyrus一樣都是童星出身，更跟不同圈中人拍過拖，當中更有多位都是身材超好的模特兒，包括Kylie Jenner、Gigi Hadid、Belle Thorne等。