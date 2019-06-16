【黑鏡】Miley Cyrus擔正但劇情幼稚　劇迷：似迪士尼庸俗電影！

《黑鏡》（Black Mirror）第5季已經在上星期Netflix上架，過去四季都被劇迷捧到上天，更將此劇喻為燒神劇。雖然今季有強勁卡士加盟，有在電影《復仇者聯盟》系列飾演「飛隼」的Anthony Mackie、《水行俠》中飾演反派「黑蝠鱝」的Yahya Abdul-Mateen II、Andrew Scott及Miley Cyrus等紅人參演，可惜今季被批評完全喪失《黑鏡》應有的深度。

這一集由Miley Cyrus主演。（劇集海報）

在《黑鏡》第5季第三集《Rachel, Jack and Ashley, Too》，主要講述流行歌手Ashley O（Miley Cyrus飾）在台上及鏡頭面前充滿正能量，戴着粉紫色假髮跳唱流行曲，因為其青春形象，而吸納到大批少女粉絲，其經理人兼阿姨Catherine為了從中賺錢經常迫Ashley創作出毫無深度的歌曲及迫她服藥，更推出了Ashley機械人「Ashley too」。不過私底下，其實Ashley對這一切都很厭惡，只能在日記中抒發情緒。其後Catherine知道Ashley並沒有按時服藥而刻意落藥，令她陷入昏迷，最終在Rachel和Jack的協助下，揭穿Catherine的惡行。

Miley Cyrus年輕時因飾演Hannah Monatana而爆紅，不過大眾接受不了她在現實生活中並不是100%乖乖女而令她形象直插谷底。（劇照）

為何選Miley主演？ 監製：她願意去做一些前衛的事情！

播出至今，這一集被指是《黑鏡》中最差的一集，在IMDb上只有6分，不少劇迷都認為這集劇情幼稚，更直言就像迪士尼頻道製作的庸俗電影。日前監製Charlie Brooker接受外國傳媒訪問時表示，他明白到劇迷比較喜歡虛無主義的悲觀故事，如果每次都只向這個方向走，故事就變得很容易地被預測到。被問到為何挑選Miley Cyrus來擔任這集的主角，另一監製Annabel Jones就透露，今次想將重點放在藝人如何在商業化的世界中尋找到自己的定位，更大讚Miley Cyrus有個性：「她不怕退出，亦願意去做一些前衛的事情，還有她的個人經歷，能夠充分表現出自我。」