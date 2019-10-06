記者挑戰《Marianne》睇頭5分鐘已嚟料　大嬸嚇窒網民：好X恐怖！

踏入10月萬聖節月份，又是時候看恐怖靈異劇集！於去年10上架的Netflix原創恐怖劇《陰宅異事》（The Haunting of Hill House）大獲好評，不少劇迷都表示驚嚇過《閃靈》（The Shining）。不過最近推出的法國恐怖劇《Marianne》就比前者更出色，恐怖程度爆燈，單是頭5分鐘就已經嚇到唞唔到氣。除了在爛番茄奪得100%滿分，就連恐怖大師史提芬京（Stephen King）更在個人Twitter推薦：「如果鍾意畀人嚇，一定要睇！」

《Marianne》已於Netflix上架。（Netflix圖片）

恐怖小說家一停筆即惡夢纏身

《Marianne》主要講述主角Emma（Victoire Du Bois飾）是一位年輕的小說家，其創作的恐怖小說全球暢銷，不過因為停筆就開始被惡夢纏身。其後有一天，Emma為小說最終章舉行簽名會的時候，她的兒時好友Caroline（Aurore Broutin飾）突然由家鄉小鎮Elden前來找自己，並表示她所寫的小說全部都成真，而惡靈似乎依附在Caroline母親身上，希望Emma能夠回到Elden面對寫作靈感的源頭，同時揭露了Emma的童年恐怖事件。

記者大膽挑戰 邊睇邊遮眼睇完發惡夢

相信喜歡被嚇的劇迷必定會被《Marianne》吸引，因為第一集甫開場的首3分鐘就已經嚇到傻。一向都不敢看鬼片或者恐怖劇的記者因為看到外國劇迷的熱烈討論而挑戰一下，果然沒有令人「失望」，看第一集時，記者一邊睇，一邊忍不住雙手掩面，又心跳加速，再看到站在廚房親自剝牙的「恐怖大媽」超級詭異的笑容，已經嚇到個心都離一離，晚上更發惡夢。另外，每一集都有大量嘔心血腥驚嚇情節，有大批劇迷看完後紛紛留言表示「看完整季後，每晚睡前都要看兒童節目（平衡心理）」、「睇完頭20分鐘就唔敢瞓」、「個阿嬸真係好X恐怖」！

法國盛行巫術 以邪惡女巫作構思靈感

劇中的Marianne是一位邪惡女巫，她會入侵你的身體並侵蝕你的靈魂，並控制你作出不同詭異行為，包括監生剝牙、大小二便失禁、向死屍吐口水等。看完劇集之後，不禁令人思考究竟這些是否都是真有其事？原來《Marianne》這個故事都是完全虛構，不過巫術在中世紀的法國開始非常流行，直至現時為止，法國人都相信巫術這回事，甚至有法例規管人禁止使用巫術，而懷疑使用巫術者都會被法庭起訴。據外國傳媒報導，《Marianne》很大可能是根據傳奇邪惡女巫Morgan le Fay作構思靈感。在法國文學作品《Le Morte d'Arthur》，她是巫師墨林的姐姐，被記載為一位運用暗黑魔法做壞事的邪惡女巫，更是亞瑟王的最大敵人。

情節不拖拉 恐怖中見法式美感

作為近年來少數在爛番茄上被評滿分的恐怖劇，《Marianne》除了在觀眾意想不到的情況底下嚇窒人之外，情節絕不拖拉，節奏明快，令大家很快就掌握到事情的來龍去脈。同時在首集留下極大懸念，成功起了令人追看下去的衝動。值得留意的是，比起其他一慣的恐怖劇或恐怖片，《Marianne》帶了一種看法國文藝片的美感，例如在海浪拍打岸邊的畫面，或者日落等場面，都很有詩意。另外正如Stephen King所言，劇集除了驚嚇場面，亦有類似《Stranger Things》，一班好友共同面對恐懼，消滅邪靈的青春感覺，加上有些到位的幽默對白和情節，為劇集帶了緩衝的感覺，要兩日煲晒8集冇難度。