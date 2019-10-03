【Mindhunter】翻煲第一季更有Feel　情慾殺手魔性笑聲聽完瞓唔着

由知名導演大衛芬查（David Fincher）執導的犯罪懸疑劇《破案神探》（Mindhunter）於8月推出了第二季，短短上架一星期已經在爛番茄上奪得滿分，被劇迷冠上犯罪神劇的名銜。不少觀眾火速看畢新一季後，都紛紛表示要翻煲首季，更指重看有另一番感覺。

【Mindhunter】大衛芬查或拍至5季 劇迷猜星級殺人狂新一輯登場

點擊下圖睇真《Ｍindhunter》首兩季精美海報：

訪談殺人犯為全劇精髓 煲《Mindhunter》最緊要專心

其實首季除了看兩位主角Holden Ford（Jonathan Groff飾）和Bill Tench（Holt McCallanay飾），如何在大眾對行為心理學，甚至還未有「連環殺人犯」這個專稱的70年代發展「行為側寫」，兩人為了解殺人犯的內心世界而走入監獄，跟這些變態殺人兇手，面對面進行訪談。《Mindhunter》最吸引人的地方，就是多個訪談過程，對白固然繁多，亦要百分百專注，不過這樣才能切實感受到眼前的殺人犯多麼扭曲的思想，這亦是牽引全劇的精髓。如果大家夠專心，加上陰沉的氛圍，眼前的殺人犯簡單說一句「唔該」都足以令閣下毛管戙。

劇集着重文戲，如果閣下喜歡動作場面，這套未必是你杯茶。（劇照）

第二季欠缺訪談情節 重煲第一季更有Feel

第二季雖然同樣好評如潮，但有不少人都留言覺得雖然第二季節奏比首季快，亦發展到以行為側寫來追捕亞特蘭大殺童案的兇手，然而探訪殺人犯的精彩情節卻少得可憐。相信有看過首季的劇迷，印象最深刻的就是IQ 145、溫文爾雅的殺人犯Ed Kemper（Cameron Britton飾），記者再翻煲首季後，發現「情慾殺手」Jerry Brudos更為吸引。劇中飾演Brudos的演員Happy Anderson演出前下了不少苦功，他模仿了現實中Brudos的低沉魔性笑聲，加上在訪談過程的最後一幕，他竟然拿着黑色高跟鞋自慰，睇完真係會瞓唔着……

戀足癖隨時變殺人犯？

其實戀足這回事，相信大家都不會感到陌生，又或者身邊有很多男性朋友都比較喜歡欣賞女士的美腿多於其他身體部位，不過大家可有想過這麼普遍的戀足傾向竟會孕育出一位變態連環殺人犯。

這位被媒體封為「情慾殺手」（The Lust Killer）的Jerome Henry Brudos在1968年至1969年期間，在俄勒岡州（Oregon）殘殺了4名女性。可能看得太多有關連環殺人犯的劇集，對於記者來說有更多其他連環殺人案件比Brudos犯下的更為恐怖，不過因為《Mindhunter》是根據真人真事及FBI探員John E. Douglas（即劇中Holden的角色）所寫的書籍《Mind Hunter: Inside FBI's Elite Serial Crime Unit》而改編的關係，加上大篇幅描寫兇手犯案時的思考模式，相信不少劇迷都跟記者一樣，完全了解到他殺人的動機。

戀腳癖的極致 5歲開始收集高跟鞋

連環殺人犯分了很多種類，通常都會以一套獨特的手法來下手，記者自問都「鑽研」過不少殺人犯的事蹟，但了解到Brudos的扭曲心態，不得不承認他比起Ed Kemper更恐怖。Brudos自5歲起就已去垃圾房收集高跟鞋，7歲時被發現偷了女老師的鞋，13歲開始跟蹤女性，從後將她們弄暈後脫下鞋子然後逃走，就是為了女性穿過的鞋子，直至1968年他開始控制不了性慾而犯案，令他踏上成魔之路。

點擊下圖認清楚「情慾殺手」真面目：

最愛女性腳踝 肢解後帶回家收藏

對攝影甚有研究的Brudos將首位受害人勒死後，將其左腳肢解，塞進自己珍藏的高跟鞋後，為殘肢拍照。他亦曾將另一受害人勒死後，為她穿上性感衣服然後拍攝一系列的照片留念，最後更割下死者的乳房作「紀念品」。有時候還會在殺掉受害人前為她們拍下「遺照」，處理好屍體後會穿上高跟鞋自慰。對於Brudos的戀腳癖，雖然我們能推斷出這是他殺人的其中一個原因，因為他根本無法控制到自己對於腳的迷戀和性慾，加上童年被母親虐打而導致發展出性慾倒錯的道德缺陷。另外，從觀看《Mindhunter》觀眾能夠了解到更多有關行為心理學的理論，煲劇之餘都有所得着，對圖謀不軌之人也有所警惕。