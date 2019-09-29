Netflix《殺手管家》上架　最美俄國女星Paulina飾有思想機械人

人工智能發展一日千里，日前微軟（Microsoft）就研發專攻麻雀遊戲AI，實力更媲美頂尖麻雀高手，要贏AI絕對不容易。其實科技日新月異，為人類生活帶來了方便舒適，但可有想過如果將來機械人融入家中，又是否好事？最近在Netflix上架的俄羅斯劇《殺手管家》（Better Than Us），就探討了智能機械人擁有自由意志有可能造成的影響，剛上架就在爛番茄奪得82%新鮮度，加上有俄羅斯最美女演員之稱的Paulina Andreeva主演，絕對能夠吸引一眾劇迷！

劇集已於Netflix上架。（劇集海報）

女機械人有獨立思想 為避強姦而走難

跟HBO劇集《Westworld》不同，《Better Than Us》主要講述不久的將來，俄羅斯莫斯科對機械人早已習以為常，就連公司的接待人員及家中的傭人都是由機械人代替人類工作。雖然對大部分來說，機械人能夠減輕人類生活上的負擔，但有小部分人認為機械人搶了人類的飯碗，而四出去綁架機械人，並殺死它們來向大眾示威。而故事主要描述最新智慧機械人Arisa（Paulina Andreeva飾）的行為有特殊量子處理器控制，並裝載著可以模擬自由意志並且產生自發性行動的模擬器。就是因為有自由意志，Arisa因差點被強姦而錯手將行兇者殺掉而開始逃難，在偶然機會下認識了小女孩Sonya而成為她的主人。同時，機械人公司主管就不惜一切，希望能夠尋回Arisa。

俄劇冷門 聽對白要時間適應

俄羅斯劇在香港較為冷門，串流平台有不同的熱門劇集，相信大家有得選擇都未必會看俄羅斯劇。記者跟大家一樣，都是首次煲俄羅斯劇，雖然語言上較難聽，但大致上都算不錯。開劇就就拋出一個如此有爭議性的問題，如果丈夫跟機械人發生性行為，被太太捉姦在床，這是否應該視為出軌？

劇中機械人公司的主管則表示，機械人不是活人，所以根本沒有出軌這回事，而性愛機械人是為單身的人帶來心靈上的滿足，同時亦能夠幫助打擊賣淫、強姦等罪行，性愛機械人只是個看氣上來跟人類很相似的家用電器。不過有人反駁現代機械人這種「邪惡」技術，由原本用來幫助人類挖礦、探索宇宙，代替人類從事高危產業，如今卻成了助長誘惑和貪婪的工具，這樣只會為文明社會帶來對性愛不負責的惡習。

性愛機械人全部都製作得跟真人一樣。（電視畫面）

機械人Arisa隨際遇漸顯人性

而Paulina Andreeva飾演的Arisa因為自我機制太強，在測試過程中將工作人員殺掉，聽起來Arisa的殺傷力真的很高，如果不小心處理就會將她變成殺人機械人。在整套劇集，見到Arisa由遇見小女孩Sonya那刻開始，慢慢演化出人性。看到漂亮的衣服，Arisa會主動試穿然後照鏡，亦會很細心地照顧Sonya一家的起居飲食，以Sonya差點被車撞倒的一幕為例子，當然作為機械人一定要保護主人，但Arisa除了履行職務，更流露出要拯救Sonya的急切之心，令人動容。

Arisa勇救Sonya。（電視畫面）

Paulina曾任裸體模特兒 4年前憑俄劇《The Method》爆紅

女主角Paulina Andreeva五官精緻仲靚過公仔，飾演美艷機械人絕對適合不過，成為劇中一大焦點，劇集在Netflix推出後即為她吸引到大批粉絲。現年30歲的她自細接受跳舞訓練多年，大學修讀傳理系的她後來搬到莫斯科，入讀莫斯科藝術戲劇學院。加入演藝圈前，她曾經擔任過裸體模特兒，後來在2015年飾演俄羅斯劇集《The Method》而爆紅，最近更跟俄羅斯導演Fyodor Bondarchuk於9月17日舉行婚禮。