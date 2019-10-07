李佳芯惹網絡罵戰　IG出Post被「9527」追擊：你徹底廢了

自從6月開始，整個香港都沉溺在「修例風波」的氣氛之下，就連近年甚少談論政治的娛樂圈亦牽涉其中，不少藝人都有就事件表態，更引發一波又一波的網絡罵戰。而一直沒有為事件正面表過態的視后李佳芯（Ali），早前因為曾經在網上向粉絲和網友呼籲「登記做選民」後，竟然引起內地網民杯葛，繼而認為她是「港獨分子」，令Ali人氣急跌，甚至有消息指她「被停工」，連原定計劃有她參演的劇集亦不斷有「易角」的消息傳出。但一波未平一波又起，早前Ali在Instagram上載了一張相片（10月1日），然後留言寫道：「送給 今天遇到的你們ssss ❤️ #愛美麗狂想曲 #gayau #ALife」，看似極普通的一個貼卻竟然引發罵戰連場。

有位名為「9527」的網友向Ali怒罵。（Instagram@aliaime）

「9527」因愛成恨

事源是有一位名為「9527」的網友在Ali的IG上留言：「你算是徹底廢了。昨日大面積的縱火與堵路襲警。你竟然認為很好？你職業生涯即將完結。」這樣無的放矢，令一眾Ali的粉絲亦挺身而出為偶像解話，稱Ali此貼只是在分享自己「遇上工作夥伴」，絕對沒有牽涉任何政治議題，但「9527」沒有就此罷休，繼續逐一回應其它網友的議論，大部份都是稱Ali支持示威者並搗亂香港，當中亦涉及人身攻擊。之後連Ali都忍不住回應謂：「 請留意出post日期，別為黑而黑，謝謝。」其實「9527」除了指罵Ali之後，亦曾留言表明自己對Ali的欣賞和愛意：「你不知道我有多喜歡她的劇集，我非常欣賞她的演技，這一代TVB女藝人她的演技絕對可以排進前五位。但是她這次「反送中」事件的言論和Po的貼文真的讓我非常心疼。

「9527」同網友鬧得好激：

+ 10 + 9 + 8

今日Ali亦在IG上發新貼並留言「C o un t do w n ‘」，未知與罵戰有沒有關係。（Instagram@aliaime）