《踩過界II》12月中開拍冇李佳芯？　監製林志華：公司先答到你

由王浩信、蔡思貝、李佳芯和朱千雪等主演的TVB劇集《踩過界》在前年播出時屢創佳績，一直都有不少關於續集的聲音浮現，而張曦雯今日（3日）出席新劇《解決師》宣傳活動時，突然自爆將會在《踩過界II》中與王浩信再演情侶！

Kelly玩自爆！（葉志明攝）

問到《踩過界》監製林志華《踩過界II》是否確認開拍時，他接受《香港01》訪問時透露：「我哋初初嘅計劃係12月中開拍。（可唔可以透露下演員名單？）因為我哋會同一個單位合作，所以未係正式確定所有嘢之前我唔能夠透露太多。（王浩信同蔡思貝都會喺度？）因為今次都係一個續集，所以王浩信同蔡思貝等等嘅主要演員幾乎都會喺度。」

12月中就會開拍！（劇照）

監製林志華確認開拍！（葉志明攝）

至於有傳張曦雯會頂替李佳芯一事，監製林志華就稱：「Kelly喺入面係一個全新的角色，唔係頂替Ali。（咁Ali會唔會拍？）呢個未知，要公司先答到你。」但其實Ali在去年曾透露今年會開拍兩部新劇，其中一部就是《踩過界II》一劇，未知最後是否再被抽起。

李佳芯飾演嘅Never則跌落懸崖生死未卜！（劇照）

Ali隨時被抽起?（IG/@aliaime）

而《香港01》亦致電朱千雪問到她有否收到《踩過界II》開拍的消息，她就稱：「唔知呀，因為喺劇入面我已經死咗，所以未收到安排。（自己想唔想回歸？）其實最近都好忙，等通知啦。」

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