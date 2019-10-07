【多圖】Angelababy高貴現身電影節　瘦削身形令網民錯放重點

Angelababy（楊穎）近年在內地爆紅，雖然曾傳出跟老公黃曉明的婚變傳聞，不過當時人已開腔指報道失實，而這些傳聞也無減粉絲們對她的喜愛。日前，她出席《第24屆釜山國際電影節》時，以一條斜肩黑色晚裝現身，裙擺的設計更盡顯高貴的氣質。不過，有網民就反而把重點錯放在她的體型。

Angelababy的造型好高貴美豔，像小公主一樣。（微博圖片@楊穎工作室 ）

日前Angelababy出席釜山電影節做頒獎嘉賓，頒發「最佳男演員」給內地演員雷佳音。穿上華麗晚裝的Angelababy，體型也很單薄，而相片甚至可以隱約看到胸前的肋骨凸出，令她的粉絲非常擔心。除此以外，她手臂的線條也很纖幼，所以粉絲們都希望她可以吃多一點。其實Angelababy身形一向很纖瘦，不時成為網民的討論話題。

網民指Angelababy這輯相看起來瘦了，事關能看到胸前的肋骨凸起。（微博圖片@楊穎工作室 ）

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Angelababy其實身形一直偏瘦，在懷孕時期，除了肚子變大，四肢也是纖幼的，所以體重其實也只有54公斤，而她在誕下孩子小海綿後，靠自律加勤做運動已回復孕前的體重45公斤。而今次這輯照片看到的她，不知道是否又再瘦了一點呢？

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