【賣房子的人】孫儷跟Angelababy演出地產經紀　同一劇種高下立見

內地女星孫儷，在《賣房子的人》擔當女主角，飾演一名地產經紀，而該劇是翻拍北川景子的《房仲女王》(賣房子的女人)，近年在內地興起地產劇的題材，而Angelababy(楊穎)亦曾在《我的真朋友》演出地產經紀，網民即將二人比較，指baby的角色離地，做經紀卻有地產公司太子爺追求，純粹一齣狗血愛情劇，再一次被孫儷比下去。

孫儷飾演地產經紀，充滿強勢一面。（劇照）

孫儷和baby已經不止一次被比較，網民曾經展示二人各自的劇本，發現孫儷寫滿了密麻麻的筆記，反觀baby的劇本卻是甚為乾淨整潔，誰人較為認真專業，一目瞭然。孫儷接拍講述地產經紀生涯的內地劇《賣房子的人》，網民再一次將曾在《我的真朋友》演出地產經紀的baby比較，指孫儷為演好角色，曾到地產公司實習，所以演出經紀時入型入格，至於baby卻只是演出愛情劇。

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地產經紀因能接觸各行各業的人，而作為劇集題材，變相帶出客人的故事，而孫儷的《賣房子的人》雖然是買下北川景子的日劇《房仲女王》版權翻拍，再由《蝸居》作者六六重新編寫，而一向慣於強勢角色的孫儷，今次演出的地產公司分區經理，被派到業績奇差的店子救亡，跟羅晉飾演的佛系門店經理，由鬥氣冤家變成一對。

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至於baby主演的《我的真朋友》，雖然配上男神鄧倫，但劇情卻十分離地，她工作的地產公司少東，隱藏身分當上地產經紀，跟baby一起奮鬥，之後日久生情，還一起到西班牙追尋愛情，基本上跟地產沒有太大關係，被網民指是懸浮離地狗血愛情劇，跟孫儷的作品完全無得比。

baby被指不似地產經紀。（劇照）