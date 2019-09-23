Angelababy黃曉明傳婚變眾說紛紜　婚姻狀況成網友焦點

Angelababy（楊穎）與老公黃曉明結婚四年婚姻美滿，惟去年開始多次傳出離婚消息，二人不但被影到同台時貌合神離，早前出席活動時更分開上台表演，更被影到前後腳搭飛機，令「分訊」越演越烈之餘，外界亦猜測二人的婚姻必然已出現重大問題。

二人多次傳出「分訊」。（視覺中國）

黃曉明與Angelababy曾多次登台演出。（視覺中國）

二人的婚姻成為傳媒的狙擊對象，黃曉明曾於今年7月透過工作室堅決否認，更揚言會出律師信作出提告，然而，傳聞依然未有平息，反而更令外界相信「空穴來風未必無因」。據內地傳媒報道，有知情人士爆料，黃曉明與Angelababy目前已分居，為了兩歲兒子「小海綿」而仍未離婚。但亦另有報道指，上年內地對影視產業查稅導致范冰冰被罰款8.8億人民幣，由於黃曉明亦成為狙擊對象，二人為了減少罰款，早已協議「假離婚」。但Angelababy卻至今仍未肯與黃曉明「復合」，導致離婚意外弄假成真。

Angelababy與蔡國慶在中秋晚會拖手唱歌。（視覺中國）

黃曉明與伊麗媛同台演出。（視覺中國）

對於兩個說法各有紛紜，只是Angelababy和黃曉明向來近年確實大大減少互動，甚至連曬合照也沒有過。今月13日二人同場出席中秋晚會，不但分開與別人合唱，二人更沒有像其他夫妻檔一樣合體綵排，甚至被發現分開到場、在酒店亦分房住，連私下都毫無交流，令人懷疑Angelababy和黃曉明的矛盾日益加深。直到17日，黃曉明現身機場時，有粉絲問他：「baby（Angelababy）在後面一班飛機欸。」黃曉明聽完這句話後面露尷尬，神情閃縮，甚至用手擦汗，最後還是沒有開口回應這位粉絲。片段在微博傳開後，加深了網民對二人離婚的懷疑，再次成為焦點。

有粉絲跟黃曉明說，Angelababy乘搭下一班飛機，黃曉明明顯神情閃縮。（微博圖片）

黃曉明聽到Angelababy時面露尷尬，神情閃縮，甚至用手擦汗。（視覺中國）

Angelababy於黃曉明分開現身機場。（視覺中國）

面對種種的傳言，雖然黃曉明曾一度堅決否認，不過二人至今仍然未有正面對外公開任何「分訊」，有消息指是因為他們以夫妻檔名義簽了不少合約，假如二人離婚則要賠不少違約金，所以才繼續扮演夫妻角色。亦有網民為二人辯護，認為兩夫妻只是用沉默來反擊他人的指控，毋須一一親自回應任何荒謬的傳言。