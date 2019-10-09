橋本環奈外表斯文內裏open？自認酒鬼日日喪飲：兩杯已是休肝日

被稱為「千年一遇的美少女」橋本環奈的人氣一直有增無減。近年，橋本環奈一改往日清純少女的形象，不僅在電影中盡情展現「顏藝」，還在綜藝節目中被經紀人爆料「超愛喝酒！在德國喝啤酒一直喝到閉店。」事實上，改變風格後的橋本環奈收穫了眾多粉絲。她在Twitter上記錄日常生活，積極與他人互動，已經完全從「千年」的偶像稱號中擺脫出來。那麼，真實的橋本環奈是一個怎樣的人呢？

橋本環奈被封為「千年一遇的美少女」。（IG@kannahashimoto.mg）

「タピ活」就是指奶茶啊！

最近，橋本環奈參加了綜藝節目《櫻井・有吉THE夜會》，節目中她自曝每天都要喝酒：「經常喝酒，喝兩杯就算是休肝日了！」在德國喝酒喝到店家關門，酒後還把包裏的東西到處仍在馬路上……7月1日，橋本環奈在Twitter上寫道「タピ活就是指奶茶啊？」「唉、現在的女生都說タピろう？有這樣的事？我不知道呀……」（日語タピオカ指奶茶）一個小時的時間裏橋本環奈發了13條資訊，關注人數達到200萬。除了文字日常，橋本環奈還上傳了用變臉軟體搞怪的照片，掀起了不少的話題討論。

橋本環奈不時在社交平台分享生活照。（Twitter@H_KANNA_0203）

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雖然橋本環奈在SNS的世界裏看上去我行我素，但是有人認為「其實她非常謹慎」。說這句話的正是當年為橋本環奈拍攝「奇跡的一張照片」的宣傳團隊負責人えすあいし：「橋本環奈在粉絲見面會上曾表示工作當中她會很謹慎。她說‘我會帶著責任感，注意在SNS上的發言。因為和很多優秀的演員一起共演，所以我一定不會做讓他們的粉絲傷心的事。雖然人各有所好，說討厭我也我也能接受，但是多少會有些在意。’我從事這個行業這麼多年，也見過各種偶像，但是像橋本環奈這樣懂得是非，明白自己的立場的人真的很少。她很做事細心，是個很聰明的人。」

一起工作過的人對她評價很高

橋本環奈在娛樂圈的人緣非常好。在綜藝節目《火曜サプライズ》中，電影《銀魂2》的幾位主演參加了節目。橋本環奈自曝為ムロツヨシ為她買了冰箱，菅田將暉給她買吸塵器，小栗旬還給她買了洗衣機等一套單人家電。在《A‐Studio》中，橋本環奈說：「在小栗旬不在家的時候（妻子山田優和孩子也不在家），我連續在他家住了三晚。」「後來他回來了，我才發現天都已經亮了……」（一邊說一邊哈哈大笑）

橋本環奈放下偶像包袱扮演神樂。（《銀魂2》劇照）

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橋本環奈的放飛自我反而拉近了與周圍人的距離。好友上白石萌歌評價她：做人做事非常有禮貌，在與人交往的過程中，不是直接光著腳，而是穿好拖鞋敲門的那種懂禮貌的人。表面上放飛自我，沒有偶像的姿態和包袱，但在人際交往中橋本環奈懂得如何察言觀色，明白如何與人拉近距離。

正因為甩掉了偶像包袱才釋放了個人魅力

橋本環奈很聰明，在偶像時代，她對第一次來握手的粉絲說「謝謝你——！」慢慢熟悉後，她對這位粉絲說「嗨！」、「你不是喜歡別的女生嘛！」橋本環奈開朗的性格非常討人喜歡，也緊緊地抓住了粉絲的心。和粉絲交流的過程中，橋本環奈總是能夠隨機應變，很多大人也非常喜歡她。

橋本環奈於《齊木楠雄的災難》亦盡情展現「顏藝」。（《齊木楠雄的災難》劇照）

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在飾演電影《銀魂》神樂一角時，橋本環奈可謂是使出了渾身解數，翻白眼、挖鼻孔、豪放地吃面、吃完了又吐……這些誇張的演技讓觀眾大吃一驚，也讓大家著實感受了一把橋本環奈的顏藝，甚至有人說：「張張都能做表情包！」在《銀魂》之後，橋本環奈還出演了《齊木楠雄的災難》、《十二個想死的孩子》、《KINGDOOM》等人氣電影，逐漸擺脫了偶像的光環。

從偶像到演員，橋本環奈成功實現了轉型，《銀魂》的導演福田雄一功不可沒，但成功最重要的因素還是橋本環奈自身的天賦和後天的不斷努力。從憑藉「千年一遇」的顏值出名，到依靠高情商收穫眾多的人氣，橋本環奈才是真正的「靠實力吃飯」！

橋本環奈成功轉型，《銀魂》導演福田雄一（右）功不可沒。（Twitter@fukuda_u1）

去年19歲的橋本環奈在接受ORICON NEWS採訪時表示，自己對未來沒有打算，也不想過預定好的未來。在今年20歲生日的時候，橋本環奈說：「我想成為在這個行業活出自我的人。」努力的人總會有收穫，期待未來橋本環奈能夠成為「千年一遇的演員」、「千年一遇的藝人」。