台灣民主女神曬泳裝照竟被抹黑有不道德交易　賴品妤神回應極霸氣

被台灣民進黨徵召參選新北市汐止區立委的「太陽花女戰神」賴品妤，因為在記者會上「頭插咪高峰」爆紅，瞬間創造高聲量更成為網路迷因（Memes）和改圖的主角，過往的cosplay和性感比堅尼照也被網友起底。但卻有粉絲團抹黑賴品妤有「一炮十萬」（台幣、下同）的行情。對此，賴品妤日前在台灣媒體人周玉蔻的電台節目中也霸氣反擊了！

賴品妤日前在電台節目霸氣反擊「一炮十萬」的傳聞。（Facebook@周玉蔻嗆新聞）

賴品妤在節目專訪中被問到，她過去的泳裝照被某些人士影射她「一炮十萬」，對此賴品妤說明，那是和爸媽去帛琉玩拍的照片，沒想到在韓粉社團被貼出來流傳，她更批評：

我也覺得很奇怪，難道都裸泳嗎？難道不穿泳衣嗎？

賴品妤曬泳裝照竟被抹黑「一炮十萬」。（IG@souichi_lai）

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賴品妤也強調自己沒必要把泳裝照收起來，參選一切公開透明，也希望打一場和傳統不同的選戰。9月25日賴品妤受訪時也霸氣回應：「他反對你，但你這個人本身也沒什麼其他東西可以攻擊的時候，對於一個年輕的女性，最容易最廉價的攻擊方式，其實就是攻擊你的外表和身體。」

賴品妤曾於IG發文隔空為香港人打氣。（IG@souichi_lai）

對此抹黑賴品妤決定要提告，甚至還提到這種東西不會影響自己參政，目前政治獻金帳戶都還沒有開好，就有第一筆競選經費，那也謝謝這位不知名人物的大德贊助。

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