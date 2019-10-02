「狼人殺」都可以玩到爆喊？愷樂為證實村民身份情緒失控

台灣綜藝節目《娛樂百分百》推出《凹嗚狼人殺》單元後，來賓大玩「狼人殺」很燒腦，不過節目中一舉一動網友也相當關注，時不時給予藝人們「評論」，愷樂身為主持人可說是常常必需「下場」，而在上週播出的節目中，是平民的愷樂屢屢被斯亞（黑澀會糖果）懷疑，她難以自辯，無奈直喊「我真的想哭」，最後更真的崩潰哭說：「我真的是一個好人，我只是不知道要講什麼…。」而愷樂突然哭出來更讓現場一陣慌張。

愷樂為證實村民身份情緒失控。（Youtube@八大電視娛樂百分百）

愷樂表示「狼人殺」真的不容易，她被網友罵，被懷疑，但身為主持人的她又一定得玩，直喊：「腦子要爆炸！」情緒大崩潰的她哭到最後更直嗆網友說：

我也很想玩好，你們誰再去我IG罵我給我試試看！

愷樂一哭嚇壞現場人，有網友認為玩遊戲突然這樣哭不太好，認為應該要禁止「走心玩法」，還有人直言「以後大家就用哭來證明自己是好人，狼人都不用玩了」，不過也有網友覺得愷樂看起來是情緒來了才突然暴哭，應該是壓力太大了，認為不想再玩的話可以休息一下，不要勉強。

兒童節目主持出身的愷樂轉型成新一代性感女神。（IG@butterfly092288）

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