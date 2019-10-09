Apink娜恩疑似再整容加工　網民感可惜嘆：以前比較好看

今年出道第8年的Apink人氣依然非常高企，可是除了南珠多次被質疑瞼上加工外，人氣王娜恩也幾次捲入整容風波。昨天（8日）娜恩出席一品牌活動時，又再被指五官再動刀，又高又窄的鼻樑相當不自然。

娜恩由出道起以清純女神見稱，擁有不少男粉絲。昨日身穿白色長袖衫和牛仔褲出席啤酒品牌活動的她，秒殺現場記者的相機。可是有眼利的網民提出，娜恩的五官相當不自然，眼睛浮腫外，鼻樑亦比以前變得更窄更高，疑似又再進廠加工。活動的照片流出後，迅速成為網上熱話，大家都對娜恩疑似再升級的五官議論紛紛。

Apink娜恩昨天出席活動後，再一次捲入整容風波。（Newsfreezone）

+ 6 + 5 + 4

娜恩在Apink擔當門面的重要角色，加上身材姣好，因為又有「孫女神」和「孫center」等的稱號。可是出道幾年來，娜恩多次捲入整容風波，當年她清純的模樣亦漸漸消失。對於娜恩又一次被質疑加工，不少網民都感到非常可惜和失望，慨嘆以前的娜恩更加漂亮。不過當然仍有力撐偶像的粉絲，表示支持娜恩的決定外，亦大讚加工與否她依然是非常稱職的門面成員。

Apink娜恩人氣高企，出道時以清純女神見稱。（IG/@marcellasne）

按圖睇Apink娜恩舊照：