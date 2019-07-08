Apink出撃《Running Man》主持秒變狂飯　男歌手竟然撞樣宋智孝

韓國人氣綜藝節目《Running Man》昨天（7日）播出第459集，請來Apink、Gummy、Code Kunst和Soran 等5組歌手擔任嘉賓。雖然Apink已多次全員出演節目，可是6位成員一出現，劉在錫、李光洙及金鍾國等男主持立即陷入瘋狂狀態，場面搞笑。而與宋智孝撞樣而出名的歌手Nucksal，也成為今集的焦點之一。

Apink昨天全員到齊參與《Running Man》錄影，6人在競賽正式開始前，帶來了《LUV》和《I’m So Sick》的表演。雖然Apink已多次出演過節目，但精彩的歌舞表演仍成功令一眾男主持「迷弟」上身，瞬間陷入瘋狂狀態。出道多年的Apink也恰當地引導大家唱出應援歌詞，果然是老練的女偶像！劉在錫、梁世燦和Haha等人睇到手舞足蹈，更直接擋着嘉賓Gummy的視線，連Gummy都要講：「我也想看Apink，但太難看到了…」

Apink再做《Running Man》嘉賓，劉在錫開心到不得了！（Running Man截圖）

劉在錫開心到完全擋住了嘉賓Gummy的鏡頭。（Running Man截圖）

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而因側面與宋智孝撞樣的Rapper Nucksal，現身昨天的《Running Man》也成為焦點之一。宋智孝及Nucksal兩人終於見面，全體主持人表現驚訝外，就連宋智孝本人也驚訝到合唔埋口。她上前拖着Nucksal的手說：「真的來了！」兩人之後更交換帽子，就像交換了身份一樣。宋智孝自Nucksal登場就一直望着對方，表示真的非常想與他見面。兩人後來更與Haha及Code Kunst組成一隊，就似姐弟一樣，成功搶奪觀眾的視線。

宋智孝與Nucksal首次見面，觀眾又覺得兩人似樣嗎？（Running Man截圖）