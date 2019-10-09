爆TVB曾主動邀請回港拍劇　鄭浩南霸氣拒絕：我只識杜琪峰！

久未露面的鄭浩南（浩南哥）今日（9/10）出席在九展舉行的《ViuTV2020年節目發佈會》，依然魅力四射的他一步進場便吸引大批媒爭相拍攝。有份參演ViuTV新劇《地產仔》的他接受《香港01》訪問時便表示好開心可以再拍港劇：「而家有唔同嘅電視公司，唔使話睇死一兩個電視台，講真如果你拍出嚟嘅嘢係好，睇多幾次都冇乜所謂，但係你啲嘢出到嚟大家都會唔睇，好似我返馬來西亞及加拿大咁，好多華人仲追捧某一個台，但有人會話，『吓！你仲會睇嗰啲嘢嘅，唔係呀嘛，好冇癮喎』，來來去去都係嗰啲嘢，係咪台前幕後啲人走晒？我諗台前幕後都應該都走晒！」

浩南哥強調這個看法並非純屬他的個人意見，而是廣大海外華人的集體看法。他又稱近年無綫也有主動接觸他：「叫我返去拍劇，如果唔係杜琪峰拍的話，我返去仲乜，個個我都唔識，我只係識杜琪峰啫。」

身形一向甚Fit的浩南哥，透露一日食兩餐，早餐食麥皮加奶，晚餐乜都食，只戒口唔食肥膩食物。（葉志明攝）

講到浩南哥的經典演出，不得不提他在電影《98古惑仔：龍爭虎鬥》裏面與另一位「浩南哥」鄭伊健的擂台「隻揪」場面，浩南哥講起即笑稱「起碼有4000人問他同一個問題」：「點解我咁大隻會俾鄭伊健（飾 陳浩南）打低？哈哈！咁劇情需要嘛，其實打交唔係講大隻嘅，打交係講技術嘅，但如果唔你唔大隻又冇技術，咁你就好難取勝，哈哈！劇本咁寫都要做，正常來講，葉問一個可唔可以打十個？係唔可以㗎嘛，哈哈！只可以講係電影夢想做出嚟嘅神話。」