前無綫主播梁凱寧離巢後即飛斯里蘭卡　任義教宣揚民主自由

前無綫新聞主播梁凱寧（Maggie）於上月離開無綫，結束6年賓主關係。之前一直有指Maggie是因為近月無綫新聞在報道與「修例風波」相關的新聞被質疑偏頗有關，有不少網友都猜測她是不滿新聞部而憤然離職，然而Maggie一直都沒有就此解釋。離巢之後，Maggie的去向一直未明，曾一度有消息指她會投考警隊，但她已即時在社交平台上否認並澄清。而其實Maggie在離巢之後，花了約大半個月時間遠赴斯里蘭卡做義工，親自走進當地貧困地區的託兒所教授英文。

網民們大讚有勁有愛！（梁凱寧Facebook）

原來Maggie係揸BNO㗎！（梁凱寧Facebook）

宣揚民主與自由

Maggie在斯里蘭卡義教後感受良多，透過教英文、照顧小朋友初嘗做父母的感覺：「在我工作期間，超過一半的小朋友也生病了，我們要繼續和他們玩，教導他們，哄他們睡覺，當然亦要像父母般幫他們處理鼻涕及痰等，最後全部義工包括我都病倒了，不過一切也是值得的。」其實今次Maggie是與多位來自不同地方的義教合作，交流時亦有談論到近月香港的狀況，更與一對內地年輕夫婦份外投契：「我跟他們說，我說了這麼多天，數以十個小時，我知道我未必可以帶來甚麼改變，但我真的很感激你們兩位起碼願意坐下來認真聽我說，我衷心祝願你們的下一代，可了解民主與自由的重要。」

Maggie當地義教嘅情況：