邱澤隔空追求被指利用女方　張鈞甯否認：我們未來有不錯互動

台灣藝人邱澤早前極罕有地大方公開承認追求女星張鈞甯，使這一段情備受外界關注。近日女方終於結束巴黎時裝周的工作返台，就馬不停蹄地出席活動，自自然然成為全城焦點。而她亦好識做地逐一回應男方「追求宣言」一事，直言有人追求是一件非常開心的事，亦不覺得對方隔空示愛追求有被利用的感覺，表明在感情方面自己還需要更多時間去認識與處理。

邱澤大方公開追求張鈞甯。（視覺中國）

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張鈞甯與邱澤因為在電影《八歲的爸爸》中飾演一對夫妻，開始被指由戲內愛到戲外。之後兩人又被爆出同遊日本又齊齊返回台灣，繼而被台灣媒體影到男方開名車載女方夜遊，使這段緋聞愈傳愈熱。當外界非常關注之時，邱澤就透過經理人認愛，表明努力追求中望大家給予祝福。而張鈞甯近日終於返台親自回應該事，直言有人追求是一件非常開心的事：「我覺得女生被任何人說追求，應該都是件蠻開心的事。畢竟我也是很久沒有人追求。所以就覺得聽到時候還蠻開心的，很謝謝他。」言語中似乎不反感男方隔空追求。

張鈞甯表示有人追求是一件非常開心的事情。（視覺中國）

不過當男方「追求宣言」公開之後，張鈞甯沒有第一時間作出回應，由其經理人代表回應，指自己感謝對方抬愛，而其他事情相信會有最好的安排。因為「感謝抬愛」這四個字，讓外界猜測張鈞甯疑似是在拒絕邱澤的追求。但張鈞甯就直言這個不是她的本意，因為在她做人的原則當中從來不會踩任何人的。又直言沒有如外界所講自己被男方利用：「沒有覺得被利用的感覺。」

在張鈞甯眼中邱澤是一位對演藝工作與生活都是非常認真的人，不過自己對於感情事還需要更多時間去認識，直言與男方只是工作上的朋友而已：「我們未來會有不錯的互動。因為我們的新戲要上了。」