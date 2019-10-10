吳亦凡Angelababy用過嘅筷子吸油紙被拍賣　網友：真有人買！

由吳亦凡（Kris）、Angelababy（楊穎）、潘瑋柏、趙今麥、福克斯擔任嘉賓的真人騷節目《潮流合夥人》正在拍攝，五位明星將共同經營一家潮流生活體驗店，從中國的食物、傳統工藝、流行時尚、合作企劃、藝術等方面，為顧客創造最真實、最前沿的潮流氛圍。

這間名為「FOURTRY」的限定潮流店將於10月在東京營業，日前幾位主理明星更在舖頭前擺出型格Pose合照，令一班網友相當期待。而錄製期間，粉絲們也一路跟拍，昨日（9日），5位「合夥人」前往原宿一間中式火鍋店打邊爐，吸引大批粉絲到場守候，人氣可見一斑。不過，在眾人用完餐後，有人在包廂內拍下檯面的殘羹剩飯，更將明星們使用過的餐具以及物品放在網絡上拍賣，寫到：「手慢無！吳亦凡吃過的筷子，貨少就一雙，帶價來。還有潘瑋柏喝過的可樂，Angelababy（用過）的吸油紙！」

有網友在網上以「明星用過的物品」為名，進行拍賣。（微博@四斤）

網友們見到之後，都紛紛留言到：「好噁心」、「病態追星」、「是不是連他們用過的馬桶也要啊」等，指責該行為欠妥，也有網友質疑「怎麼證明是本人使用」，更有網友表示：「我朋友圈的內容，而且我今天問了問還真有人買了。他們到底是什麼想法？」

其實現時追星的瘋狂行為層出不窮，因此也有不少人利用明星抽水，好似早前內地人氣組合TFBOYS食過的「原味菸頭」，就被以31萬人民幣（約35萬港元）的高價在網絡上出售，實在令人匪夷所思。所以追星還需理智，切勿上當受騙。

福克斯（右）是吳亦凡在最新一季《中國新說唱》中的隊員，而趙今麥（左二）則是童星出身的內地演員。（Instagram@iqiyi_fourtry）