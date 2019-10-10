何超儀發揮鬼才主意 大膽向荷里㓉導演提出「有味」死法

何超儀早前參演了美國導演羅傑・阿夫瑞（Roger Avary）的新片《A Lucky Day》。她現場自創一場「敏感部位中槍戲」，其即興發揮的鬼才與踩界的創意令導演、對手和劇組大為讚賞！超儀是在片中一場在畫廊取景的戲客串一角，戲份不多，可是無論角色大小，並不阻礙發揮她的鬼才想法。

何超儀早前參演了美國的新片《A Lucky Day》，片中她飾演上流貴婦。

導演阿夫瑞透露超儀為了把演出推向另一境界，妙想天開。事源片末以大屠殺作終結，超儀難逃死亡，劇組原本安排她角是斷手斷腳收場。不過超儀卻覺得這樣不夠過癮，於是主動向導演提出角色中槍位置。她的建議十分前衛、符合她本身不妥協性格。阿夫瑞說：「超儀提議，不如在下體中槍！我覺得這既大膽又搞笑。」超儀為此場戲，在下體附近貼上血漿包，拍攝了中槍的畫面，不過最終因片長問題，這個鏡頭沒有出現在完成的影片之中。

呢一幕超儀臨場發攝。

不過這次能參與其實超儀也收穫不少與外國導演合作的經驗。而本身上流社會出的她說：「我演這角色時採用的口音，靈感來自我在上流社會長大和生活的所見所聞。我一直有意要跟她們開一個玩笑，因為她們總是滿臉嚴肅的，而且氣焰很大很浮誇。所以我很慶幸有機會在羅傑的《A Lucky Day》裡說這個笑話，把我從藝術圈裡見到的盛氣凌人富婆搬上銀幕。」