【專訪】李施嬅跳出舒適圈外闖：要同幾千人爭一個演出機會

在一間公司做了16年，長期處於一個安穩舒適的圈子，不想離開也是在所難免，人習慣了就不想改變或挑戰嘛，這是大部份人的想法很合理。常常被人說在TVB中這麼多年，公司給的機會很少，這是大家對李施嬅的看法？她在效力了16年的TVB，要有機會有機會，大部份劇集也是擔任女一，她更直言在公司演任何角色並不需要試鏡，點燈就能有劇拍，所以機會真的少嗎？何況她產量並不少，雖然不知道觀眾會否認同她的演技，但是能鼓起勇氣離開舒適生活一定要給「讚」。

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施嬅笑言《金宵大廈》的花名叫做通宵大廈。（劇照）

跳出框框 見識世界

當施嬅準備離開了效力16年的TVB消息傳出，令大家感到相當意外亦覺得很突然，為何會有這樣的想法。不過其實離開TVB是有跡可尋，她近年非常專注國外的影視發展，分別去到美國、加拿大和馬來西亞等地方發展。施嬅笑言：「其實都唔突然，都咁多年。覺得係時候見識下呢個世界有咩學下，始終做咗咁多年，我嘅對手同同事大家都好熟。要增值自己一定要跳出框框去畀自己搵下一個唔太熟悉環境，我覺得係時候。」

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施嬅表示非常渴望能進步，令自己人生和演技等去下一個階段。（梁碧玲攝）

否認喺TVB有不愉快事

施嬅這一步棋現階段來說是非常成功，雖然是由零開始的出發，但是成績大家有目共睹。然而外界很多言論指出TVB走寶、給她的機會不多、工作上令到她不愉快，施嬅因此強調一點：「其實喺TVB裡面唔開心等等呢啲完全係冇，其實我好感恩教識咗我咁多事，依家終於覺得學到好多，成長咗，係時候去下一個階段。」

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離開TVB的時候，施嬅也曾向身邊的「胡說八道」詢問意見，她們亦很支持。（梁碧玲攝）

於美加地方試鏡遭拒絕感不快 「喺香港都冇人會拒絕我嘅」

從演以來在TVB一直是被點名就能演出，很少接觸「試鏡」這一回事。但是去到美國、加拿大等這些地方，已經沒有點名就能有戲演這回事，很多角色上也要自己努力爭取，「其實去到外國冇人知我邊個，但好得意，好似投胎轉世一樣。有時候去試鏡你會同一啲真係完全冇做過戲嘅人一齊人去試鏡。大家冇等級之分做同一件事，當然係TVB我好幸運被點燈做劇。但去到外國要由最低開始去做，係有少少唔習慣同打擊到我自己，因為有時候會被拒絕，冇理由次次試鏡都得，咁有某啲原因唔得都會唔開心，喺香港都冇人會拒絕我嘅。不過每次畀人拒絕都唔知道原因，冇人會話你知咩原因唔得，但自己會諗邊方面不足要做好啲，令到我團火更加大去增值自己。」

施嬅去馬來西亞拍劇也是被點名就能演，她笑言那邊也是看TVB。（梁碧玲攝）

現實試鏡如電影差無幾

而試鏡過程作為觀眾可能只能從電視劇集或電影中得知，施嬅為了令大家容易想像試鏡過程，她舉例說像電影《La La Land》一樣，當然《La La Land》是有點誇張，「真實真係會有一千幾百個人同你競爭同一個角色，咁其實都幾興奮一件事，因為你有咁多對手，所以你贏真係會幾開心。」

施嬅在每一個國家也有幫手她處理演藝工作。（梁碧玲）

外國人睇中國人只係識做打戲？

不知道大家會否有留意到一件事情？大部份中國人可能在外國的電影圈是飾演殺手或功夫高手等，同樣施嬅去到國外多數也是飾演「打女」這樣的角色。原來是有一個原因，就是李小龍的形象太深入民心，施嬅解釋：「好多人叫我做殺手，佢哋覺得中國人就係打同埋殺手。其實我覺得希望可以有少少同佢哋擴闊到就係中國人都可以做文戲，有深度，希望慢慢畀大家知道我哋唔只係好好打，可能李小龍形象太深入民心，令佢哋覺得中國人都好打得。」

施嬅笑言到國外很多人叫她做「打女」，反而在香港就沒有。（梁碧玲攝）

獎項不代表一個人的成就

最後常有人說覺得施嬅的演技早就應該能在TVB成為視后，但是在TVB至今還沒有得獎，總會替她有點可惜，不過施嬅沒有拿獎並不覺得是一件可惜的事情，她說：「其實以前都有諗過下，依家冇諗啦。我會覺得唔係一個代表我嘅事，有當然開心，但冇都唔代表係差。好似選美冇贏到都唔係差，咁依家發展得我幾開心，所以我唔覺得獎項可以代表到一個人。今年如果好姐妹拎獎都會好開心，不過可能我都有提名呢！」

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