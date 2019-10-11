【山茶花開時】孔曉振成韓劇長勝將軍　做「收視女王」靠兩大法則

韓國KBS電視劇《山茶花開時》近日成為當地網民必煲劇集，昨日（9/10）播出的第10集全國收視高達13.1%，又再刷新《山茶花開時》開播以來的收視紀錄。《山茶花開時》除了是姜河那退伍後首部演出作品，也是孔曉振（又譯：孔孝真）繼2016年《嫉妒的化身》後，相隔3年再次主演韓劇。有韓國傳媒發現孔曉振出道20年，所有劇集的收視均達到雙位數，而且大獲好評，可算是叫好又叫座，韓國討論區「theqoo」總結孔曉振登上「收視女王」寶座的兩大原因。

由孔孝真和姜河那主演《山茶花開時》收視高企。（《山茶花開時》劇照）

韓國傳媒「TVREPORT」指出，孔曉振主演的劇集往往錄得雙位數收視，而且好評如潮。（TVREPORT）

回顧孔曉振主演作品

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演技紮實

孔曉振自2002年《雪人》開始擔正主演韓劇，她能夠成功演活不同角色，例如《餅乾老師星星糖》扮演小混混出身的教師，《謝謝》飾演單身媽媽，《主君的太陽》飾演能與鬼魂溝通的清潔工人，每個角色都能演得栩栩如生之餘，與拍檔在劇中的互動往往令人看得陶醉，最成功的必定是演《最佳愛情》的高傲過氣女明星，帶摰她橫掃「MBC演技大賞」迷你系列劇部門女子最優秀獎、女子人氣獎、最佳螢幕情侶獎，更勇奪「第48屆百想藝術大賞」TV部門最佳女演員獎，可見她的演技獲觀眾肯定，才能吸引觀眾收看劇集。

孔曉振演技爐火純青，總能成功演活不同角色。（《山茶花開時》劇照）

精心挑選劇本

即使演技出眾，仍需要有好劇本才能讓演員盡展所長。孔曉振過往所挑選的劇本題材吸引，而且會讓觀眾反思人生，例如《製作人》窺探電視台幕後人員的辛酸，《沒關係，是愛情啊！》是金牌編劇盧熙京執筆的治癒系劇集，深入探討不同方面的心理問題，而現時播出的《山茶花開時》則是談及單親媽媽的處境，所以不少網友直言：「很少看劇，孔孝真的（劇集）佔了三分一」、「挑作品的眼光真好」、「怎麼每次只挑選有意思的呢？」

孔曉振過往所挑選的劇本題材引人入勝，會讓觀眾反思人生，才能吸引觀眾收看（《山茶花開時》劇照）

《山茶花開時》劇照