【山茶花開時】姜河那復出作收視報捷　回顧肥仔蛻變成男神之路

韓國演員孔曉振（又譯：孔孝真）和姜河那主演的KBS電視劇《山茶花開時》在Netflix熱播中，近日在韓國大受歡迎，本月3日播出的第12集全國收視高達12.9%，創下開播以來最高收視，《山茶花開時》劇組更研究延長集數，實在是氣勢如虹！《山茶花開時》是姜河那退伍後首次接拍的劇集，不少劇迷非常期待男神回歸，但大家迷戀男神的同時，又是否知道男神有不為人知的過去呢？

孔曉振和姜河那主演的KBS電視劇《山茶花開時》深受歡迎，現正考慮延長集數。（《山茶花開時》劇照）

《山茶花開時》是姜河那退伍後首次接拍的劇集。（視覺中國）

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中學時期曾重達100公斤慘遭欺凌

其實姜河那小時候是身形圓潤，是不折不扣的「肥仔」，tvN節目《名單公開2015》就曾大爆姜河那中學時期體重高達100公斤，因而受到同學排擠欺凌，更有同學吃掉姜河那的飯盒，並留下寫有「吃飯會變肥，我幫你吃吧！」的紙條，令姜河那倍感羞辱，於是下定決心減肥，多進食水份較多的食物，同時練習泰拳，讓姜河那成功減去30公斤，之後姜河那注重身材管理，落力保持體重和操肌，最終令姜河那成為瘋魔韓劇迷的男神。

其實姜河那年少時身材圓潤，是不折不扣的肥仔。（網上圖片）

受盡同學欺凌後，姜河那下定決心減肥，最終令他成功減去30公斤，此為他高中畢業時拍攝的照片。（網上圖片）

睇下姜河那點樣變瘦！

以上故事告訴各位讀者：肥仔都是潛力股，只要努力操fit，成為男神指日可待！

姜河那注重身材管理，落力保持體重和操肌，令他成為瘋魔韓劇迷的男神。（網上圖片）

重溫姜河那騷肌場面