【山茶花開時】孔曉振再演未婚媽媽　視姜河那如己出？

韓劇收視女王孔曉振（又譯：孔孝真）相隔三年演新劇《山茶花開時》，日前孔孝真、剛退伍不久的姜河那和金知碩現身新劇記者會。孔孝真坦言一開始非常喜歡劇本，但未能配合拍攝日程而一度忍痛拒絕，幸好在導演劇組大力協調下，成功排除萬難接拍該劇。

孔孝真、姜河那和金知碩現身《山茶花開時》記者會。（Netflix）

雖然孔孝真目前仍然未婚，不過她12年前已經在《謝謝》飾演未婚媽媽，而孔孝真在今次《山茶花開時》再演未婚媽媽，拍檔金知碩笑指孔孝真戲裡當媽，但戲外更像個媽媽，非常會照顧自己和姜河那，似乎將兩人當成兒子一樣，讓孔孝真聽畢馬上大笑。

孔孝真相隔三年再拍劇，亦是繼12年前《謝謝》後再演未婚媽媽。（Netflix）

金知碩大爆孔孝真如母親一樣，對自己和姜河那呵護備至。（Netflix）

《山茶花開時》講述單親媽媽東柏（孔孝真飾）帶著兒子努力經營居酒屋，面對新的曖昧對象龍植（姜河那飾演）走進她的生活，東柏想辦法克服圍繞在自己身上的社會污名，同時要處理孩子生父問題。《山茶花開時》18日起每週三、四晚上10點半於KBS播出，而Netflix亦會與韓國同日跟播。

不知道孔孝真和姜河那會產生甚麼化學反應？（Netflix）

《山茶花開時》記者會新聞圖