【牛下女高音】必學黃心穎冧仔3式　張振朗嘅鐵石心腸都被融化！

無綫台慶劇《牛下女高音》中的女主角黃心穎早前因為「安心事件」導致人氣急滑，幾個月前更一度傳出《牛下》胎死腹中。結果《牛下》竟以台慶劇的姿態重見天日，黃心穎的戲份亦並無刪減。由於觀眾對心穎幾乎一致劣評，令劇集的焦點都放在一眾中佬演員包括吳岱融、鄭敬基、歐瑞偉、譚偉權、蔣志光等人身上。但其實作為黃心穎擔任女主角的第一套面世作品，撇除心穎的「真實面目」，她的演技其實稱得上交足功課，其飾演的白雪兒表情多多，情感起伏大，心穎的演出亦自然流露。

《牛下》是心穎擔任女主角首部面世的作品。（劇照）

白雪兒冧仔3式

心穎在劇中飾演的白雪兒，是一個加拿大讀書回流香港工作的插畫家，不過生活潦倒，三餐不繼，欠租兼借錢度日，更向加拿大的家人假報喜，虛報自己已與一名醫生男友結婚。她在劇中有一位好友－陸居男（張振朗飾），同時也是她的唯一求助對象，無論是借錢、借車、借屋、借老公、甚至是生活鎖碎均會向他求助，而且每次也能得逞。其實陸居男雖然是「有求必應」，但對白雪兒無理的請求亦打從心底有千萬個不願意，可惜面對白雪兒三招「冧功」，陸居男卻是無力招架，結果只能就範。白雪兒求人三式分別是「軟硬兼施」、「感情牌」以及「扮可憐」，對白不重要，表情才是招式的精髓所在，而心穎亦將這堆表情發揮得淋漓盡致。

黃心穎在劇中的表情非常豐富。（電視截圖）

「軟硬兼施」表情包：

+ 2

「感情牌」表情包：

+ 2

「扮可憐」表情包：