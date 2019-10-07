【牛下女高音】龔慈恩年輕時是仙氣代表　不輸女兒林愷鈴

《牛下女高音》終於在今日首播！劇集雖然因「安心偷食」事件而險被抽起，幸好無綫依然安排出街，而且更是台慶劇，證明對此劇有足夠的信心。無他的，早上已跟大家分析了這套劇三大必睇原因，此外，其實劇中有一位演員更是離開TVB 23年後再次回巢拍劇，她就是龔慈恩。

《牛下女高音》終於有得睇。(劇照)

龔慈恩於1984年投考無綫電視藝員訓練班，當年比較特別，藝員訓練班改制藝員招募，即是由內部變為開放式，訓練期由一年減少為半年，同班的有霍家禮、詹秉熙、陳榮峻、許建邦、龔慈恩和楊羚（楊慧玲）。可惜的是，有人說這班人中沒有一個能大紅大紫，因為下半年的學員有陳庭威、梁棟材、謝天華、郭富城、鄧萃雯、邵美琪、黎美嫻和曾慧雲，同一年也算同期，風頭自然被後一班搶盡。

龔慈恩當年真係好有仙氣，尤其古裝。（劇照）

龔慈恩在1990年與無綫合約完結後，曾經往馬來西亞和台灣發展，兩任老公也是在這段時期認識，與第二任老公林煒更誕下「最靚星二代」林愷鈴，不過在今年已宣佈分了居兩年，正在辦離婚手續。

講仙氣，林愷鈴絕對唔會輸畀媽咪。（IG@林愷鈴）

+ 9 + 8 + 7

龔慈恩在女兒出世後曾經短暫息影，2010年前後便再度復出拍劇拍電影，2017年簽下邵氏兄弟，2017年在內地古裝劇《那年花開月正圓》當中飾演「鄭氏」而在內地爆紅，雖然她事隔23年再重返TVB，不過其實大家上年已經在《飛虎之潛行極戰》和《守護神之保險調查》中出現過。