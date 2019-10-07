【任噏亂評】《牛下女高音》隨時爆紅　全因三大必睇位、九大人物

《牛下女高音》經過幾番波折，終於可以在今日播出！因為月前的「安心偷食」事件，劇中女主角陷入萬劫不復之處境，避走香港，連帶一連串的問題產生，其中《牛下女高音》更有傳會無限停入雪櫃。

不過，無綫並沒有讓這件事發生，更將《牛下女高音》化成台慶劇，隆重登場！黃心穎另一套《法證先鋒4》就要換角重拍，但《牛下女高音》竟然可以順利出街？其實套劇的確有吸引之處，以下為大家用三個原因去解釋！

《牛下女高音》冇因為黃心穎而唔播街。(劇照)

如何處理黃心穎鏡頭

這絕對是觀眾相當期待的一個話題，早前無綫已大量抽起關於黃心穎的一切，務求令觀眾盡快忘記這個人，而劇集中她是一名女主角，要剪盡她的戲份絕對沒有可能，而預告片中亦已經見到黃心穎的身形出現，所以肯定她依然會出現在劇情當中。但究竟無綫會否在不影響劇情下而盡量刪減她的戲份呢？真的要等到劇集出街才可知道。

女主角喎，點刪都刪唔晒！（劇照）

七大中佬坐陣

由《牛下女高音》開拍到播出，這「七大中佬」一直是劇中的宣傳要點，分別是吳岱融、蔣志光、歐瑞偉、曾偉權、韋家雄、曾航生和鄭敬基，統統是金牌級葉，在TVB和香港演藝圈也有一定的資歷。整部劇講的是一堆曾經是合唱團冠軍的人已成為「中佬中女」，重新站上舞台連自己重拾人生第二春，「七大中佬」當然要在劇中表演歌藝。其中其中有幾位與音樂也有淵源，蔣志光和鄭敬基是歌手出身，曾航生是歌唱比賽入行，吳岱融入行前是歌廳業餘歌手，曾偉權並未唱歌，不過投資開設琴行。

好想睇佢七個鬥戲。（劇照）

珍惜King Sir的演出

鍾景輝King Sir在香港享負盛名，《牛下女高音》暫時是他在TVB最後的一部演出，早前他接受訪問的時候，已經說過現在自己不能捱夜，暫時不會再接新劇，所以今次看完King Sir表演，可能不知要再隔多少年再能看到了。