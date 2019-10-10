程瑤開咪請息影女星分享　「鬼后」王玉環親解當年轉行之謎

程瑤（Donna）最近為網台主持節目《商演女皇》，邀請一班老友分享演藝及營商的經歷。日前她便分別邀請了息影多年的「鬼后」王玉環和近年開美容網站的陸詩韻擔任節目嘉賓。

王玉環分享當年拍攝一系列殭屍片時的點滴，直言入行初期是一帆風順，笑指因前男友午馬的關係感覺獲優待，她說︰「在香港拍攝時已很好，因為我已經是主角，加上以前我的男朋友是導演，我覺得應該沾了他的光，大家特別尊重我。雖然大家未結婚，但當時工作人員也稱呼我大嫂，所以工作上比較好，特別照顧我。」

程瑤在節目中與息影「鬼后」王玉環大談往事。

王玉環又坦言當年演出過程非常辛苦，除了「吊威也」周身瘀傷，又要在衣服藏蛇蟲鼠蟻，她更透露曾發生意外額頭縫了十多針，她說︰「我記得拍《靈幻小姐》時有一場戲成身着火，試戲時好順利，但正式拍攝時，當Cut機後工作人員用滅火筒噴幫手滅火，不過就不小心撞到頭，額頭便開始流血，最後縫了十多針。」

不過，王玉環因殭屍片慢慢沒落，便決定轉行從事保險，至今超過25年，更在行內被稱為「保險女王」，不過她直言轉行初期，身邊人都不看好，靠的是拍戲鍛練返來的正能量，她說︰「別人質疑我身為明星去做保險是玩玩下，我直接回應他我是非常認真的，我再叫大家支持一下我的新保險工作，有時我也會感到尷尬，不過我覺得每個人跟我說的話也是激勵，廿多年過後我得到我的成就，事實證明我並非玩玩下。」

當年的「鬼后」王玉環今日已經成為「保險女王」。

此外，程瑤還找來近年開美容網站的陸詩韻（Sharon）分享演藝及創業的點滴，Sharon笑言入行選美能進入三甲，證明選美沒有內定的潛規則，她又提到首次與人創業開貿易公司，雖然最後失敗收場，但她未有氣餒，更吸收教訓再開美容網站，成績令她滿意。自言單身的她又謂不急於拍拖，怕拍拖會影響工作情緒，笑言「女仔年紀愈大愈有女人味」。