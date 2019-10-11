【金宵大廈】女大學生撞邪嚇親家人　半夜模擬性行為全因...

無綫熱播劇集《金宵大廈》大受歡迎，劇情內容主要圍繞著前世今生，每每因為夢境﹑寓言而發生一些奇奇怪怪的事，令不少觀眾對奇幻的故事產生了興趣與討論。當中在《金宵舞廳》這一個單元劇中，出現了許多大大小小甚麼被附身﹑顯靈﹑神志失常﹑詛咒等故事，不禁令觀眾認為這一些事果真存在？鬼神之說的確「寧可信其有不可信其無」。

《金宵大廈》最近大受歡迎。（劇照）

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近來在台灣方面果真出現了如《金宵舞廳》單元劇中，講述舞女薇薇（楊家寶飾演）被附身的故事。據節目《新聞挖挖哇》問神達人王崇禮指出，他曾經接了一單「鬼上身」的真人真事，指出一位女大學生被亡魂上身，每晚做出一些不雅動作夜夜春宵，最後在問米與請城隍爺的幫助下，才發現是她自己惹禍上身得罪亡魂。

事因從事問神工作的他，曾經接了一單媽媽前來幫女兒收驚（喊驚）的特別經歷。有一位女大學生的媽媽眼見女兒精神失常，不時在大庭廣眾之下做一些愛動作片的行為，使這位媽媽非常可怕就帶了女兒的衣服去家中附近的城隍廟收驚。沒想到在收驚問米情況之下，竟然米堆中出現了「死」與「色」兩個字，當時王崇禮都覺得好可怕太不可思議。

王崇禮講述一單真實案例。（《新聞挖挖哇》截圖）

正因為情形似乎嚴重王崇禮就建議這位媽媽帶女兒前來好好觀察一下：「我說你女兒情形現在是怎樣，這個米我覺得有點怪怪。我說你趕快帶她過來，她來到廟裡就一直叫，在那個廟那個天公爐裡面還會做動作，做那個動作就像愛情動作片叫得很大聲。」愈來愈不可思議。就在請城隍爺幫助化解之下才發現原來這位女大學生被亡魂附體，因為她時而清醒時而失常，突然講一句「你叫你同學來」點醒大家，在詢問之下原來發現她四天之前去了墳墓夜遊，其媽媽就請她的同學到現場了解清楚，一問之下原來當時她們幾個女大學生齊齊去了墳場夜遊，剛好就發現墓碑遺照上是一個長得靚仔的男生模樣，此時大家就起鬨鬧著玩，看誰敢同該男生表白說：「來當我男朋友」，沒想到該女大學生就扣膽粗粗跪著說：「你可以當我男友嗎？你可以的話晚上來找我。」就這樣開始了四天之後她不失常的事情。

女大學生因為胡適說話，才惹禍上身。（視覺中國﹑劇照）

在問米之下才發現出了大事。（網上圖片）

但幸好她獲得城隍爺的幫助，與該亡魂進行溝通：「這是開玩笑，事實是這樣她比較不對，你可不要對她，我幫她做主，我安排一條路讓你走，金紙給你多少，但是你先讓這個孩子好起來，她只是開玩笑而已。」最後亦順利請走亡魂。事實上民間有諸多禁忌，王崇禮亦指出在墳墓面前確實不要隨便指點﹑隨便亂說話，否則將會惹禍上身。其實對於這一些鬼神之說信不信都是看個人意見。不過都是一句寧可信其有不可信其無。