【金宵大廈】升降機維修師傅大爆撞鬼經歷　三大禁忌一定要知

無綫（TVB）劇集《金宵大廈》裏面大量靈異事件，當中不少故事便與升降機有關，不少網友亦常常自稱在升降機遇到靈異事件，而世上有一種人比起一般網友更易遇上升降機怪事，這種人便是長期在升降機裏面工作的「升降機維修員」。《香港01》訪問了一位資深升降機維修員，親爆了一個又一個恐怖又真實的故事......

《金宵大廈》中有不少靈異場面與升降機有關。（TVB《金宵大廈》畫面）

+ 11 + 10 + 9

《金宵大廈》精彩劇照。

搭升降機撞鬼 網民嚇到爆粗

在多個流傳已久的升降機怪事裏面，有一個尤其有「親切感」：多年前有網民在討論區發表帖子，表示自己凌晨回家，家住六樓，搭升降機回家時，升降機突然直升至十樓才停下，門打開後，他隨即按關門掣，惟升降機關到一半時，突然又打開，反覆數次後，這名網民心知不妙，忍不住爆粗兼大叫：「咪X玩啦夜啦！我想返屋企瞓覺唔該！」

大家有冇曾經係自己住過嘅大廈遇過靈異事件？（葉志明攝）

女鬼人頭飄浮半空

網友之後他便用手機影相功能照一照走廊情況，他說：「我伸咗隻手出去，照咗兩邊乜都冇……我就知我撞鬼，講咗對唔住呀，細路仔唔識世界有怪莫怪就狂按關門。」升降機門仍然重覆開合3次後，才恢復正常。當升降機抵達六樓時，該網民隨即衝出升降機，惟此時突然感到一陣寒意，感覺後方有人跟隨，回頭即望到女鬼人頭飄半空。最終該網民回家後，發足一星期惡夢，更一段時間不敢再搭升降機。

如果遇到呢個情況大家會點處理？（葉志明攝）

升降機維修師傅都遇唔少靈異事！

除了網上的真人真事之外，《香港01》也特意找到了一名維修升降機的師傅陳先生（化名）來做一個訪問，由於他本人不願出鏡，所以只能靠文字上和大家表達。陳先生笑言做這一行會常常遇到這些靈異事件，他說：「其實舊式大廈升降機房比較常遇見到，機房通常都好暗，試過有師傅係機房自殺所以成日發出怪聲。」

舊式升降機...真係會令人有種神秘感覺。（葉志明攝）

無人天台有高跟鞋聲

陳先生分享曾經有一單維修事件令他難以忘記，他說：「我去過一棟舊式大廈去維修，機房係天台，其實已經丟空咗好多年，已經鎖哂門，出名好猛鬼，得返看更喺到。咁法例規定每隔一段時間都要去檢查。我好記得當日好早天黑，咁呢棟大廈好舊，又好矮得十一層左右高。當時我就坐係樓梯口唞涼食飯，突然見到看更上嚟簽簿一次簽足一個月。跟住我仲話阿哥咁搏命一次簽哂，之後唔使走咁多轉呀？咁佢就冇理我走左。然後我聽到高跟鞋聲，理論上當時舊式大廈裏面得我同看更，天台係冇人，然後我就走出去望下，望到一張凳咁心知不妙，我就即刻走啦，後尾聽返其他師傅講原來曾經有個女仔係對面跳樓。」

維修升降機人員係工作上遇過好多靈異事情發生。（葉志明攝）

搭升降電梯三大禁忌你要知！

搭乘電梯三大禁忌你知道多少？電梯是大家日常生活也會接觸到，難以避免。記者就說說那些禁忌！第一個禁忌，相信大家都知道現代電梯都是採用的不鏽鋼箱體，表面光亮。在深夜回家時候切忌不要凝視自己在電梯的倒影，據說持續看五秒鐘以上會見到可怕的東西。（如果你本身就是很可怕便另計）

第二個便是愛化妝的女士們要注意了，千萬不要在電梯裏照鏡子，道理和第一個禁忌一樣。

第三個就是如果在你即將進入電梯的時候發現裡面只有一個人，裏面是你不認識的人低着頭凝視著你，記著千萬不要進電梯，立即等候第二架吧。據說那個人就是鬼，常人掃一眼就把視線轉移了。

精彩靚相及Caption