王喜自發到旺角協助指揮交通　被警察趕離場：這就是香港獨特之處

旺角彌敦道與亞皆老街交界十字路口交通燈仍未修復，過去數天上址沒有交通警出現時，有熱心市民自發做「交通警」，王喜今日下午協助指揮交通。（資料圖片）

受示威活動影響，旺角彌敦道、亞皆老街有唔少交通燈被破壞，至今仍未修好，區內行人眾多、車流不絕，有網民今日（11日）先後影到王喜喺亞皆老街、彌敦道十字路口以及洗衣街指揮交通，片段中，只見身穿黑TEE、短褲嘅王喜站於路中，面帶笑容並以頗純熟的手勢於馬路指揮交通，協助疏導路上的行人和車輛。王喜自發性舉動，獲不少網民讚賞。

王喜被警察勸阻後，交通恢復混亂。（FB圖片)

其後，王喜亦在個FB上載片段，亦發文表示：「1645時被香港警察勸阻後，路面回復原貌。」有網民留言指警察唔做好自己份工，仲要市民交税，王喜馬上回覆說：「佢份工就係勸阻巿民解決問題和服務香港」並謂「這就是香港獨特之處」據知，王喜於下午2時左右在場協助指揮交通，期間亦有另一名身穿反光衣的男子在場一同協調車輛及行人過路，但到4時左右，有一輛警車經過，王喜與身穿反光衣的男子停止指揮交通並離開，惟警車只是停泊在路邊，未見有警員下車前往指揮交通，難怪王喜會話「這就是香港獨特之處」。其實，王喜於加入娛樂圈前曾當警察，在1986年考入警隊，及後派入機場警署，之後於1989年加入警察機動部隊。

王喜接受《香港01》訪問時，表示：「1620時路過上址時見一位沒經訓練的年輕人，獨自指揮因交通燈失靈而非常擠塞的十字路口。於是，我主動上前跟他合作，利用從前皇家香港警察給我的訓練，服務當時的道路使用者，疏導交通。到1645時一輛警車到場，將那年輕人帶到旁邊上海商業銀行側後巷去，我就離開十字路口，到後巷去，旁觀年輕人被盤問的過程。最後年輕人接受警察勸告離開，我也離開。」