【出走澳洲】洪永城黃翠如搭檔不再高質？　事實上係當地太悶

由洪永城（Tony）和黃翠如搭檔的無綫旅遊節目一向被觀眾默認為高質節目，不過近日二人合作的新節目《出走澳洲》卻神話破功，二人大量的「無厘頭」對白被觀眾嫌棄，認為有太多時間放在二人的相處之上，模糊了目的地「澳洲」的介紹。在Tony和翠如化身楊過和小龍女的一集中，更予人一種「完全無關」的感覺。但事實上，Tony和翠如已經是這個節目上最合適的主持拍檔。

每一集都有幾分鐘時間播放著Tony和翠如在車廂中的交流。（電視截圖）

澳洲真係好悶

如非Tony和翠如的「無厘頭」對話，介紹澳洲的確很沒趣。先講交通，Tony和翠如的「自駕遊」其實是去澳洲一定有的經歷，所以是非常貼地。基本上，撇除睡覺的八小時，去遊歷澳洲每日大概有一半時間都會在交通公具之上，每個景點的車程幾乎都需要2至4小時（如果與旅伴沒有話題，一定好痛苦）。再者，無論是「藍湖」、「十二門徒石」、「大洋路」等等著名的天然景點，一定要親臨其境才能夠感受當中的雄偉，透過電視機實在難以表達，而基本上，澳洲沿海每處的景色都是千篇一律的美。而最主要的問題，是澳洲是真的、真的、真的是「慢活」的地方，看看風景、嘗嘗美酒、與友人互訴心聲，歎世界才是遊澳洲的真諦。所以找洪永城、黃翠如二人做主持，最適合不過！

其實佢哋去嘅地方都真係幾悶：