【出走澳洲】黃翠如寫當街寫大字勁好賣　靚女原來書法更靚！

金牌旅遊主持洪永城與黃翠如終於再次合作，不過今次並非《走過》系列，而是新節目《出走澳洲》，二人自駕遊向觀眾探討當地文化。而在第二集中，二人親身感受當地非常出名的「車仔檔」和「街頭賣藝」，將香港地道特色帶進澳洲。首先他們先擺檔賣「雞蛋仔」，不過專責製作的翠如似乎並不拿手的翠如卻弄得一團糟，由一底$10澳元減價至免費任食，顧客亦廖廖可數。不過，二人一轉場街頭賣藝，翠如可謂一雪前恥！在街頭表演書法的她寫大字寫得有板有眼，短短一小時既能賺到$100澳元，有不少網友更大讚翠如好書法！

翠如真係寫得有板有眼㗎：

+ 8 + 7 + 6

原來係舊橋翻炒

翠如在加入無綫之前，已經憑有線電視參與的旅遊節目打響名堂，當時更有「旅王」之稱。翠如大受觀迎的原因在於她真性情、非常投入，而且為節目亦做足準備。其實翠如並不是首次在節目上大騷書法，2010年，翠如為拍攝有線節目《地平線上這個世界那些人》已特地到內地學習書法，準備在流浪時作為賣藝才能籌旅費，她當年曾向傳媒表示：「我知道要沿途賣藝好開心，即刻去學啲有中國特色嘅技能，先學書法，跟住學整拉麵，過程好得意。」

《地平線上這個世界那些人》節目入面翠如嘅書法都好靚：