【多圖】Jessica美國度假曬長腿　明年推出處女作小說

韓國女團少女時代前成員Jessica鄭秀妍在2014年退團後積極展開個人事業，除了以Solo歌手活動外，更創立個人品牌＝「BLANC&ECLARE」，由服裝到美妝再到配飾等都有出售，發展相當好。最近她又有新搞作，有報道指Jessica將在文化界出道成為作家，她已經與美國大型出版社簽約，在明年推出處女作小說《Shine》。

Jessica退團後積極展開個人事業，更創立個人品牌BLANC&ECLARE。（IG@jessica.syj）

據知小說《Shine》講述了一名夢想成為K-POP明星的韓裔美國人的故事，書中將藉鑑Jessica作為K-POP歌手走遍全世界的經歷，外界猜測小說將會是Jessica的自傳式故事。小說預計在明年出版，並翻譯成11國語言，同時還在協商製作成荷里活電影，引起大家關注。

有報道指Jessica將作為作家出道，她已經與美國大型出版社簽約，在明年推出處女作小說《Shine》。（IG@jessica.syj）

前少女時代成員Jessica鄭秀妍樣貌甜美，深受粉絲喜愛。（IG@jessica.syj）

Jessica在2007年作為少女時代成員出道後一直深受粉絲喜愛，樣貌甜美的她擁有令人艷羨的姣好身材，是不少人心目中的女神。近日她在IG Post了多張在美國度假的靚相，相中Jessica更大曬長腿，展現Fit爆身材。不少粉絲都猜測她這次的美國之行，就是同出版商傾談出書的事宜，令人十分期待！

Jessica在IG Post了多張在美國度假的靚相，她更大曬長腿，展現Fit爆身材。（IG@jessica.syj）

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