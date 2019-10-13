【全民造星II】花姐指定姜濤接班人　王貽興：外型嚟講佢絕對係星

ViuTV年度大型選秀節目《全民造星II》正在熱播，96位入圍者已經開始進入淘汰賽，每個參賽者有分半鐘的時間去表演自己的一技之長。節目來到第九集，已經演出的參賽者有68個，當中予觀眾留下深刻印象的表演卻為數不多，最新一集內容卻出現疑似上屆冠軍姜濤的「接班人」，只因二人之間的共通點實在太多！

洪助昇（Aiden）是太陽娛樂的簽約演員，可說是贏在起跑線！（資料圖片）

參加《全民造星》，得到監製花姐（黃慧君）的青睞可說十分重要！64號參賽者洪助昇（Aiden），公開面試時甫上台，外型就深得花姐喜歡，除了有兜風耳，還有酒窩，令花姐笑着大呼：「搞掂！」除了冧到花姐，更迷倒很多女生，公開面試那天已經收獲不少迷妹，更有人為他開設了粉絲專頁。

另外一個與姜濤很相似的特質，就是Aiden和姜濤小時候都是一名肥仔，而肥仔們往往都是潛力股，經過減磅後就會變成型男！連主持人強尼都說：「如果呢啲都唔入，就真係冇乜天理！」王貽興也同意這個說法：「齋外型嚟講佢絕對係星，（身高）184cm仲唔係星？」二汶：「佢把聲好好聽！」

Aiden參演過ViuTV劇集《身後事務所》以及由香港電台電視部和香港消防處聯合製作的重頭劇《火速救兵IV》。（節目截圖）

Aiden又聲稱自己與姜濤一樣從未談過戀愛，戀愛現狀是A0，令花姐大為驚訝：「真係冇拍過拖？23歲咪仲勁過姜濤？」Aiden腼腆地說：「冇人對我有興趣，亦冇諗過拍拖；但我係有追過女仔，但最後失敗！」令旁白君都禁不住說：「你咁靚仔都溝唔到女，咁我一世單身都得！」

+ 8 + 7 + 6

Aiden表演自彈自唱《Fake Love》，最後他僅獲得三盞藍燈，令花姐大跌眼鏡！轉紅燈的天頤說：「表演有啲平鋪直敘、有啲悶，雖然首歌本身唔係起伏好大嘅歌，但好似成Set嘢分半鐘冇變化；但我有猶豫佢條件上係可造之材。」但評判們都認為先天條件優厚並不能掩蓋表演設計失當，所以Aiden需要進入復活區。可是一眾粉絲先不要感到灰心，日前《全民造星》40強參賽者（包括10名MIRROR成員）會見傳媒，Aiden亦有出現，可見他亦有望好像姜濤那樣，以男團成員的身份出道！

點擊圖輯看61－68號參賽者的表現：

（評判之一的MIRROR居然因為參賽者同監製花姐嗌交？？？）